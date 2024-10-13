В Украине в последний раз переведут часы на зимнее время: когда это произойдет

По информации издания, часы необходимо будет перевести на час назад, поэтому можно будет спать на час дольше.

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Осенью 2024 года, в последнее воскресенье октября, Украина, вероятно, в последний раз перейдет на зимнее время. Соответствующий закон принят 16 июля 2024 года. "За" проголосовал 261 народный депутат. Теперь документ передан на подпись президенту Украины.

В пояснительной записке указано, что такой порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад, несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени. "Сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека, что негативным образом отражается на общем состоянии человека.

Также отмечается, что изложенный в законе подход соответствует и мировой практике. Ежегодный переход на летнее время и возврат на поясное применяется сейчас примерно в 60 странах, на всей их площади или частично. При этом около 140 стран либо никогда не пользовались сезонным временем, либо отказались от такой практики.

Вместе с тем, 18 июля народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал петицию против отмены перевода часов на зимнее и летнее время. По его мнению, документ является "недоработанным" и "вредным" и "существенно будет влиять на эффективность нашего сотрудничества с партнерами". Петиция набрала более 25 тысяч подписей и теперь ее должен рассмотреть президент.

Перевод часов на зимнее время: что известно

По информации "УП. Жизнь", стрелки часов переведут в последнее воскресенье октября — 27 числа. Часы придется перевести на час назад с 4:00 утра на 3:00.

По информации издания, вероятно, это последний перевод часов. Ранее он происходил дважды в год — осенью (на зимнее время) и весной (на летнее время). В последнее воскресенье марта украинцы переводили стрелки на час вперед.

Отмечается, что летнее время соответствует третьему часовому поясу — UTC+3. В нем находятся Луганская и Донецкая области, а также отдельные районы Харьковской, Днепропетровской и Запорожской. В первом — находится часть Закарпатья. Большая часть страны расположена в пределах второго часового пояса (UTC+2), для которого стандартное время — зимнее. Именно оно теперь будет действовать на всей территории государства круглый год и, скорее всего, останется неизменным. Такое время является привычным для нашего региона, а летнее было введено искусственно.

Ранее Фокус писал, как на нас влияет перевод часов на зимнее и летнее время. Он изначально был призван подарить нам дополнительные солнечные часы, но в долгосрочной перспективе он оказался довольно вредной и разрушительной привычкой.

О возможности отмены перехода на летнее и зимнее время было известно еще в начале июля. В целом закон о прекращении практики перевода часов на летнее или зимнее время был принят 16 июля 2024 года.