В Україні востаннє переведуть годинники на зимовий час: коли це відбудеться

В пояснювальный записці до закону йдеться про те, що "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів, що негативним чином відображається на загальному стані людини.

Related video

Восени 2024 року, в останню неділю жовтня, Україна, ймовірно, востаннє перейде на зимовий час. Відповідний закон прийнятий 16 липня 2024 року. "За" проголосував 261 народний депутат. Тепер документ переданий на підпис президенту України.

В пояснювальній записці зазначено, що такий порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до "літнього" та "зимового" часу. "Сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані людини.

Також наголошується, що викладений в законі підхід відповідає і світовій практиці. Щорічний перехід на літній час і повернення на поясний застосовується зараз приблизно в 60 країнах, на всій їхній площі чи частково. При цьому близько 140 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики.

Разом з тим, 18 липня народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко опублікував петицію проти скасування переведення годинників на зимовий і літній час. На його думку, документ є "недоопрацьованим" і "шкідливим" та "суттєво впливатиме на ефективність нашої співпраці з партнерами". Петиція набрала понад 25 тисяч підписів і тепер її має розглянути президент.

Переведення годинника на зимовий час: що відомо

За інформацією "УП. Життя", стрілки годинника переведуть в останню неділю жовтня – 27 числа. Годинник доведеться перевести на годину назад з 4:00 ранку на 3:00.

За інформацією видання, ймовірно, це останнє переведення годинника. Раніше воно відбувалось двічі на рік – восени (на зимовий час) і навесні (на літній час). В останню неділю березня українці переводили стрілки на годину вперед.

Зазначається, що літній час відповідає третьому часовому поясу – UTC+3. У ньому перебувають Луганська та Донецька області, а також окремі райони Харківської, Дніпропетровської та Запорізької. У першому – знаходиться частина Закарпаття. Більша частина країни розташована в межах другого часового поясу (UTC+2), для якого стандартний час – зимовий. Саме він тепер діятиме на всій території держави цілий рік і, швидше за все, залишиться незмінним. Такий час є звичним для нашого регіону, а літній був запроваджений штучно.

Раніше Фокус писав, як на нас впливає переведення годинників на зимовий і літній час. Воно спочатку було покликане подарувати нам додатковий сонячний годинник, але в довгостроковій перспективі воно виявилося досить шкідливою і руйнівною звичкою.

Про можливість скасування переходу на літній та зимовий час було відомо ще на початку липня. В цілому закон про припинення практики переведення годинників на літній чи зимовий час був ухвалений 16 липня 2024 року.