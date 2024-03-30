Перехід на літній час у 2024 році: куди та коли крутити стрілки

Цього року на літній час потрібно перейти 31 березня о 3:00 на одну годину вперед (тобто поміняти з 3:00 на 4:00).

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Коли і куди переводити стрілки годинника у 2024 році

У 2024 році на літній час потрібно перейти 30 березня о 3:00 на одну годину вперед (тобто поміняти з 3:00 на 4:00). Тому вранці 31 березня ми спатимемо на годину менше. Стрілки традиційно переводять у неділю, щоб не створювати сильних незручностей посеред робочого тижня.

Електронні девайси (комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони) перейдуть на новий час автоматично. А ось кнопкові телефони та механічні годинники все ж потрібно буде перевести вручну.

Навіщо переходити на літній час?

Існує кілька причин для запровадження переходу на літній час. Одна з основних — економія енергії. Переведення годинника вперед влітку дає змогу краще використовувати світло денного часу, що знижує споживання електроенергії для освітлення ввечері. Також цей механізм спрямований на поліпшення комфортності та безпеки: ранкове світло дає змогу людям вставати і починати день раніше, що може сприяти продуктивнішій діяльності та зниженню аварійності на дорогах.

У 2020 році парламент намагався позбутися переходу на "зимовий" і "літній" час, але тоді цей законопроєкт не набрав потрібної кількості голосів.

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