Верховная Рада отменила переход с зимнего на летнее время для Украины

По словам, Ярослава Железняка, 27 октября 2024 года украинцам нужно будет перевести часы на зимнее время, а уже в марте 2025 года переходить на летнее не придется.

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Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201 об исчислении времени в Украине, которым отменяется переход с зимнего на летнее время. Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент принял №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее", — написал Железняк.

Нардеп пояснил, что 27 октября этого года украинцам нужно будет в последний раз перевести стрелки часов на зимнее время, а уже в марте 2025 году переходить на летнее время Украина не будет.

"За" соответствующее решение проголосовали 261 член парламента.

Голосование за законопроект об отмене перехода в Украине с зимнего на летнее время Фото: Telegram/Ярослав Железняк

В первом чтении этот документ приняли еще 3 марта 2021 года. 277 голосами.

Теперь документ должен подписать председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, после чего законопроект направят на подпись президенту.

Напомним, 11 июля Ярослав Железняк сообщил, что в Украине могут отменить переход с летнего времени на зимнее и наоборот.

В ночь на 31 марта Украина перешла на летнее время, переведя стрелки часов на один час вперед.