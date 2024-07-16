Верховна Рада скасувала перехід з зимового на літній час для України

За словами, Ярослава Железняка, 27 жовтня 2024 українцям потрібно буде перевести годинники на зимовий час, а вже у березні 2025 року переходити на літній не доведеться.

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Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4201 про обчислення часу в Україні, яким скасовується перехід з зимового на літній час. Про це повідомив народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент прийняв №4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній", — написав Железняк.

Нардеп пояснив, що 27 жовтня цього року українцям потрібно буде востаннє перевести стрілки годинника на зимовий час, а вже у березні 2025 році переходити на літній час Україна не буде.

"За" відповідне рішення проголосували 261 член парламенту.

Голосування за законопроєкт про скасування переходу в Україні з зимового на літній час Фото: Telegram/Ярослав Железняк

У першому читанні цей документ ухвалили ще 3 березня 2021 року. 277 голосами.

Тепер документ повинен підписати голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, після чого законопроєкт направлять на підпис президенту.

Нагадаємо, 11 липня Ярослав Железняк повідомив, що в Україні можуть скасувати перехід з літнього часу на зимовий і навпаки.

У ніч на 31 березня Україна перейшла на літній час, перевівши стрілки годинника на одну годину вперед.