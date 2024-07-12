Сприятиме протидії агресії РФ: у ВРУ рекомендують прийняти закон про "київський час"

Комітет економрозвитку вирішив рекомендувати ВРУ прийняти в цілому законопроект щодо переведення годинників на зимовий чи літній час. Прийняття закону, переконані у парламенті, сприятиме покращенню стану здоров’я громадян та забезпечить зміцнення нацбезпеки.

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У п'ятницю, 12 липня, члени комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку розглянули проект Закону щодо обчислення часу в Україні. Про це інформують у парламенті.

Як зазначається, законопроект №4201 спрямований на захист здоров’я населення. На думку більшості науковців та лікарів, йдеться у повідомленні, щорічне переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до "літнього" та "зимового" часу.

Окрім цього, як наголошується, проект закону покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території України єдиного київського часу.

Прийняття Закону, переконані у парламенті, сприятиме покращенню стану здоров’я громадян, підвищенню працездатності населення, сприятиме протидії агресії з боку Російської Федерації та євроінтеграційним прагненням України.

За результатами обговорення члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в повторному другому читанні прийняти його в цілому як закон.

Нагадаємо, Фокус писав, що ВРУ вирішила повернутися до довоєнної ініціативи про скасування сезонних переведень годинників. За словами нардепа Ярослава Железняка, Рада розгляне відповідний законопроєкт найближчого пленарного тижня.