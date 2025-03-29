Україна переходить на літній час: що варто знати про переведення стрілок годинника

Вночі в останню неділю березня, 30 числа, Україна перейде на літній час, тому українцям доведеться перевести свої годинники на годину вперед.

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Переведення годинників передбачене постановою Кабміну від 13 травня 1996 року.

У липні 2024 року парламентарі проголосували за скасування переходу з зимового на літній час й планувалося, що 27 жовтня українці востаннє переведуть стрілки годинників. У пояснювальній записці до законопроєкту наголошувалося, що єдиний київський час захистить здоров’я українців, бо через сезонне переведення годинників у громадян може погіршуватися самопочуття, знижуватися працездатність тощо.

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Верховна Рада скасувала перехід з зимового на літній час для України

Однак цей закон не набув чинності, оскільки його не підписав президент Володимир Зеленський. Як інформували журналісти BBC, главі держави доповіли, що якщо країна залишиться на зимовому часі, це призведе до мільярдних збитків.

У міністерстві економіки пояснювали, що час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави та відповідає її географічному положенню. А ось літній час, який впроваджують з останньої неділі березня по останню неділю жовтня, запроваджується з метою "ефективного використання світлої частини доби".

Зазначимо, що смартфони, ноутбуки та різноманітні гаджети перейдуть на літній час автоматично о 3:00 ночі, а ось механічні годинники та кнопкові телефони доведеться налаштовувати вручну.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали Фокусу усі "плюси" та "мінуси" переведення годинників. Скажімо, нардеп Олексій Гончаренко не вважає критичним для здоров'я людей переведення годинників двічі за рік, оскільки серйозних наукових досліджень на цю тему немає.