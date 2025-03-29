Более 3 600 часов: как метро Киева безопасно переходит на летнее время (видео)
В Киевском метрополитене объяснили, как будут переводить часы на летнее время в ночь с 29 на 30 марта, чтобы не нарушить слаженность работы всей инфраструктуры.
Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице метро Киева в Facebook.
Всего в столичном метрополитене более 100 торцевых часов, расположенных на платформах для удобства машинистов, и более 3 500 механических часов на станциях, в депо и служебных помещениях.
Координацию времени обеспечивает центральная часовая станция. Она выдает импульс, который синхронизирует все часы в подземке. Это важно, так как график движения поездов расписан посекундно.
"В столичном метрополитене этот процесс также имеет особое значение, ведь одинаковое и точное время — один из ключевых факторов безопасности движения поездов", — говорится в публикации.
В метрополитене подчеркнули, что все техничные и ремонтные работы часов в метро ведутся ночью, когда движение поездов остановлено. На каждой также станции есть локальная часовая станция, которая принимает центральный импульс и распределяет его все станционные часы.
Напомним, еще в июле прошлого года Верховная Рада поддержала отмену перехода с зимнего на летнее время. Планировалось, что в последний раз украинцы переведут стрелки 27 октября 2024 года. Однако закон до сих пор не вступил в силу, ведь с прошлого августа ждет подписи президента Владимира Зеленского.