Более 3 600 часов: как метро Киева безопасно переходит на летнее время (видео)

В Киевском метрополитене объяснили, как будут переводить часы на летнее время в ночь с 29 на 30 марта, чтобы не нарушить слаженность работы всей инфраструктуры.

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Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице метро Киева в Facebook.

Переход на летнее время в метро Киева

Всего в столичном метрополитене более 100 торцевых часов, расположенных на платформах для удобства машинистов, и более 3 500 механических часов на станциях, в депо и служебных помещениях.

Координацию времени обеспечивает центральная часовая станция. Она выдает импульс, который синхронизирует все часы в подземке. Это важно, так как график движения поездов расписан посекундно.

Часовая станция в Киевском метрополитене Фото: Facebook/ Киевский метрополитен

"В столичном метрополитене этот процесс также имеет особое значение, ведь одинаковое и точное время — один из ключевых факторов безопасности движения поездов", — говорится в публикации.

В метрополитене подчеркнули, что все техничные и ремонтные работы часов в метро ведутся ночью, когда движение поездов остановлено. На каждой также станции есть локальная часовая станция, которая принимает центральный импульс и распределяет его все станционные часы.

Напомним, еще в июле прошлого года Верховная Рада поддержала отмену перехода с зимнего на летнее время. Планировалось, что в последний раз украинцы переведут стрелки 27 октября 2024 года. Однако закон до сих пор не вступил в силу, ведь с прошлого августа ждет подписи президента Владимира Зеленского.