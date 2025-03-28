Зеленский так и не подписал закон: когда будет переход на летнее время и куда переводить стрелки

Парламент проголосовал за отмену сезонного перевода часов, но президент эту идею не поддержал. Фокус объясняет, почему так произошло и когда украинцы будут спать на час меньше.

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Еще в июле прошлого года Верховная Рада поддержала отмену перехода с зимнего на летнее время. Планировалось, что в последний раз украинцы переведут стрелки 27 октября 2024 года. Однако закон до сих пор не вступил в силу, ведь с прошлого августа ждет подписи президента Владимира Зеленского.

Переход на летнее время: почему хотят отменить

В пояснительной записке к законопроекту указано, что установление единого киевского времени призвано защитить здоровье украинцев. Большинство ученых и медиков согласны с тем, что сезонный перевод часов приводит к изменению биологических ритмов, и это отражается как на физиологическом, так и психологическом состоянии человека. У граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, обостряются хронические болезни.

Переход на летнее время: почему Зеленский против

В СМИ со ссылкой на источники информировали, что президент не подписывает закон из-за угрозы миллиардных убытков в экономике, о которой ему доложили. Сообщалось, что Зеленский не использовал свое право вето, потому что не хотел "обижать" председателя ВР Руслана Стефанчука, ведь проект — его авторства.

Нардеп Алексей Гончаренко в комментарии Фокусу отмечал, что серьезных исследований о вреде перевода часов для организма человека нет. По его словам, "Украина более 30 лет переводит часы и все живы", а видеть солнце в 4:00 утра и ехать на работу в 9:00 утра в разгар жары будет гораздо хуже для здоровья.

Переход на летнее время: когда переводить стрелки

Традиционно переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта. То есть в этом году стрелки нужно будет перевести на час вперед в 3:00 ночи 30 марта. Конечно, если к тому времени Зеленский не подпишет документ и он не вступит в силу.

Смартфоны и другие электронные устройства переходят на летнее время автоматически, а механические часы и кнопочные телефоны нужно перенастраивать вручную.

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