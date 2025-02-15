Переход на летнее время в Украине: Зеленский не подписал закон, детали

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал принятый Радой закон об отмене перехода на летнее время. Сроки ветирования закона тоже уже истекли.

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Верховная Рада Украины предлагает отменить перевод часов на летнее время в 2025 году, чтобы навсегда остаться в зимнем, то есть восточноевропейском часовом поясе UTC+2. Однако президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал соответствующий закон, поэтому украинцы, вероятно, в этом марте снова переведут стрелки на час вперед, пишут "Экономические новости".

Народные депутаты поддержали инициированный спикером парламента Русланом Стефанчуком законопроект №4201, отменяющий переход на летнее время, и отправили его на подпись президенту 21 августа 2024 года. Владимир Зеленский до сих пор не одобрил документ, и собеседники BBC в команде президента сообщали, что закон так и не будет подписан, хотя сроки ветирования уже прошли.

"Спикер это продавил, это его идея, поэтому чтобы его не обижать, вето не будет, но и подписи не будет", — сказал инсайдер.

По его словам, после просчетов последствий обнаружили, что отмена перехода на летнее время негативно повлияет на экономику и приведет к "нескольким миллиардам убытков", а также на решение повлияли петиции украинцев против этого закона.

Когда переводят часы на летнее время 2025 года

По традиции стрелки часов надо будет перевести на один час вперед в 3 часа ночи последнего воскресенья марта, если президент не подпишет закон и он не вступит в юридическую силу. В этом году переход состоится 30 марта.

Смартфоны и другие электронные устройства переходят на летнее время автоматически, а механические часы и кнопочные телефоны нужно будет не забыть перевести вручную.

Напомним, 12 февраля депутаты Верховной Рады приняли закон №12457, который продлевает сроки прохождения повторного медосмотра для ограниченно годных до 5 июня.

Также 12 февраля народные депутаты поддержали установление в Украине Национального дня молитвы, который будет отмечаться ежегодно 24 февраля.