Повторный медосмотр для ограниченно годных до 5 июня: почему с законом не все в порядке, — эксперты

Из-за неточных формулировок закона людей, которые ранее прошли медосмотр, могут отправить за повторным заключением медкомиссии, рассказали на портале "Судебно-Юридической газеты".

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В законе о сроках повторного осмотра в военно-врачебной комиссии (ВВК) есть несогласованность с датами и с тем, каких категорий военнообязанных он касается. В частности, в тексте упоминают лишь об ограниченно годных в возрасте 25-60 лет. При этом не ясно, что же делать с теми, кому меньше 25. О деталях закона №12457, проголосованного народными депутатами 12 февраля, рассказала "Судебно-Юридическая газета" (СЮГ).

ВВК и ограниченно годные — детали

На портале СЮГ вчитались в текст документа и ознакомились с замечаниями Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ) аппарата ВР. В итоге обнаружили несколько несогласованностей, которые могут стать проблемой для людей. Суть закона заключается в том, что военнообязанные, которые потеряли статус ограниченно годных, обязаны самостоятельно пройти медосмотр до 5 июня, напомнили в статье.

Основные положения закона о ВВК, которые вызвали вопросы:

есть несогласованности с датами. В тексте говорится об ограниченно годных, утративших статус до "до вступления в силу этого Закона". При этом не ясно, о каком законе говорят — принятом 12 февраля 2025 года или 4 мая 2024 года;

из-за проблем с датами может возникнуть ситуация, что будут заставлять идти на ВВК людей, которые получили заключение в период между этими датами. Для них медкомиссия действительно окажется "повторной";

указано, что медосмотр должны пройти военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее были ограниченно годными. При этом выпали граждане, младше 25 лет, которые имели этот статус и потеряли из-за изменений законодательства;

эксперты ГНЭУ также отметили, что понятие "повторный медицинский осмотр" не соответствует "принципу юридической определенности".

Закон, проголосованный нардепами 12 февраля, вступит в силу только после того, как на него появится резолюция президента Владимира Зеленского, подытожили на портале СЮГ.

Отметим, Фокус писал о голосовании в Раде за законопроект о повторных медкомиссиях для ограниченно годных до 5 июня. При этом привели замечания нардепа Алексея Гончаренко. По словам политика, граждане в возрасте до 25 лет, которые потеряли этот статус, вообще не обязаны проходить ВВК.

Напоминаем, 11 февраля Минобороны начало воплощение проекта "Контракт 18-24", который поощряет молодежь поступать на военную службу.