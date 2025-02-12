Повторний медогляд для обмежено придатних до 5 червня: чому з законом не все гаразд, — експерти

Через неточні формулювання закону людей, які раніше пройшли медогляд, можуть відправити за повторним висновком медкомісії, розповіли на порталі "Судово-Юридичної газети".

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У законі про терміни повторного огляду у військово-лікарській комісії (ВЛК) є неузгодженість з датами і з тим, яких категорій військовозобов'язаних він стосується. Зокрема, у тексті згадують лише про обмежено придатних у віці 25-60 років. При цьому не ясно, що ж робити з тими, кому менш як 25. Про деталі закону №12457, проголосованого народними депутатами 12 лютого, розповіла "Судово-Юридична газета" (СЮГ).

ВЛК та обмежено придатні — деталі

На порталі СЮГ вчитались в текст документа та ознайомились з зауваженнями Головного науково-експертного управління (ГНЕУ) апарату ВР. В підсумку виявили кілька неузгодженостей, які можуть стати проблемою для людей. Суть закону полягає у тому, що військовозобов'язані, які втратили статус обмежено придатних, зобов'язані самостійно пройти медогляд до 5 червня, нагадали у статті.

Основні положення закону про ВЛК, які викликали питання:

є неузгодженості з датами. У тексті говориться про обмежено придатних, які втратили статус до "до набрання чинності цим Законом". При цьому не ясно, про який закон говорять — прийнятий 12 лютого 2025 року чи 4 травня 2024 року;

через проблеми з датами може виникнути ситуація, що будуть примушувати іти на ВЛК людей, які отримали висновок в період між цими датами. Для них медкомісія дійсно виявиться "повторною";

вказано, що медогляд повинні пройти військовозобов'язані у віці від 25 до 60 років, які раніше були обмежено придатними. При цьому випали громадяни, молодші 25 років, які мали цей статус і втратили через зміни законодавства;

експерти ГНЕУ також зауважили, що поняття "повторний медичний огляд" не відповідає "принципу юридичної визначеності".

Закон, проголосований нардепами 12 лютого, стане чинним лише після того, як на нього з'явиться резолюція президента Володимира Зеленського, підсумували на порталі СЮГ.

Зазначимо, Фокус писав про голосування у Раді за законопроєкт про повторні медкомісії для обмежено придатних до 5 червня. При цьому навели зауваження нардепа Олексія Гончаренка. Зі слів політика, громадяни віком до 25 років, які втратили цей статус, взагалі не зобов'язані проходити ВЛК.

Нагадуємо, 11 лютого Міноборони розпочало втілення проєкту "Контракт 18-24", який заохочує молодь вступати на військову службу.