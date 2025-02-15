Перехід на літній час в Україні: Зеленський не підписав закон, деталі

Президент України Володимир Зеленський досі не підписав ухвалений Радою закон про скасування переходу на літній час. Терміни ветування закону теж уже минули.

Related video

Верховна Рада України пропонує скасувати переведення годинників на літній час у 2025 році, щоб назавжди лишитися в зимовому, тобто східноєвропейському часовому поясі UTC+2. Однак президент України Володимир Зеленський досі не підписав відповідний закон, тож українці, ймовірно, цього березня знову переведуть стрілки на годину вперед, пишуть "Економічні новини".

Народні депутати підтримали ініційований спікером парламенту Русланом Стефанчуком законопроєкт №4201, що скасовує перехід на літній час, і відправили його на підпис президенту 21 серпня 2024 року. Володимир Зеленський досі не схвалив документ, і співрозмовники BBC в команді президента повідомляли, що закон так і не буде підписано, хоча терміни ветування вже минули.

"Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде", — сказав інсайдер.

За його словами, після прорахунків наслідків виявили, що скасування переходу на літній час негативно вплине на економіку та призведе до "кількох мільярдів збитків", а також на рішення вплинули петиції українців проти цього закону.

Коли переводять годинник на літній час 2025 року

За традицією стрілки годинника треба буде перевести на одну годину вперед о 3 годині ночі останньої неділі березня, якщо президент не підпише закон і він не набуде юридичної сили. Цього року перехід відбудеться 30 березня.

Смартфони та інші електронні пристрої переходять на літній час автоматично, а механічні годинники та кнопкові телефони потрібно буде не забути перевести вручну.

Нагадаємо, 12 лютого депутати Верховної Ради ухвалили закон №12457, який подовжує терміни проходження повторного медогляду для обмежено придатних до 5 червня.

Також 12 лютого народні депутати підтримали встановлення в Україні Національного дня молитви, який відзначатиметься щороку 24 лютого.