В Україні 24 лютого відзначатимуть Національний день молитви: що відомо

Проти встановлення такого дня не проголосував жоден парламентар. Його призначення — підтримати тих, хто став на захист України у повномасштабній війні.

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Верховна Рада підтримала встановлення в Україні Національного дня молитви. Про це 12 лютого повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

Йдеться про постанову #12412, відповідно до якого в країні щороку 24 лютого відзначатимуть Національний день молитви.

"Верховна Рада у Національний день молитви проведе засідання, яке починається з виконанням духовного гімну України "Боже великий, єдиний"", — зауважив нардеп.

Постанову підтримали 255 парламентарів, "проти" не проголосував ніхто.

Фото з зали Верховної Ради Фото: Telegram/Залізний нардеп

Як відомо з картки постанови на сайті Верховної Ради, вона була подана 15 січня. Серед ініціаторів — голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

У пояснювальній записці йдеться, що прийняття постанови сприятиме "збереженню духовної спадщини, зміцненню патріотичного духу та консолідації українського суспільства". Депутати наголосили, що 24 лютого 2022 року РФ розпочала повномасштабну війну, розраховуючи на захоплення України за кілька днів, але завдяки високій мотивації українців оборонятися ворожі плани провалились.

"Сьогодні українці відстоюють свою незалежність та ідентичність, захищають своє право вільно жити на власній Богом даній землі. Молитва до Бога є надприродною силою для перемоги та запорукою консолідації і єднання українського суспільства. Спільна молитва захистить Україну та тих, хто продовжує боротьбу на полі бою, стане свідченням духовного єднання українського народу та символом нашої непохитної віри у перемогу", — зазначається в документі.

Пояснювальна записка до постанови про Національний день молитви Фото: Скриншот Пояснювальна записка до постанови про Національний день молитви Фото: Скриншот

Парламентарі пояснили, що було "немало прикладів", коли загальнонаціональна молитва змінювала хід історії. Вони навели приклади щодо рішення Вінстону Черчилля про такий день у 1940 році та заклику Франкліна Рузвельта до спільної молитви у 1944 році.

З проєкту постанови відомо, що вона набере чинності з дня ухвалення.

Відповідно до неї в Україні:

встановлюють Національний день молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого;

Верховна Рада у цей день забезпечуватиме проведення засідання, яке починатиметься виконанням духовного гімну України "Боже великий, єдиний";

Кабінет Міністрів протягом 3 місяців з дня прийняття має розробити з залученням представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій комплексний план заходів з відзначення Національного дня молитви, затвердити його;

підготовку й здійснення цих заходів мають забезпечувати обласні й Київська міська держадміністрації.

Проєкт постанови про Національний день молитви Фото: Скриншот

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