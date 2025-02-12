На Київщині суддя за підробленими документами поїхав на Кариби: що йому загрожує (відео)

За інформацією Державного бюро розслідувань, оформлювати документи судді допомагав адвокат. Нині обвинувальні висновки стосовно обох осіб направлені до суду.

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Суддя міськрайонного суду Броварів (Київська область) з підробленими документами, які допомагав йому зробити адвокат, зміг виїхати за кордон на відпочинок. Однак відносно обох порушені кримінальні провадження, а обвинувальні акти скеровані до суду. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Правоохоронці повідомили, що під час дії воєнного стану суддя поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну. Для цього він у змові зі знайомим адвокатом підробив запрошення нібито для участі у конференції у Відні з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. На підставі цього документу у суді йому оформили службове відрядження за кордон.

"Суддя обвинувачується в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, підробленні документу та використанні завідомо підробленого документу (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27. ч. 3. Ст. 358, 4 ст. 358 КК України). Адвокат — у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та підробленні документів (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 332, КК України)", — йдеться в повідомленні.

В ДБР зазначили, що санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, 26 квітня стало відомо, що у місті Бровари Київської області сталася ДТП. Тоді голова Броварської РДА Володимир Майбоженко сів п'яним за кермо, що призвело до наїзду на пішоходів. Тоді було відомо про чотирьох постраждалих.

Пізніше Броварський міськрайонний суд Київської області постановив оштрафувати його на 34 000 гривень і заборонити керувати транспортом на 3 роки. У Київській обласній прокуратурі тоді заявили про незгоду з вироком суду.