На Киевщине судья по поддельным документам уехал на Карибы: что ему грозит (видео)

По информации Государственного бюро расследований, оформлять документы судье помогал адвокат. Сейчас обвинительные заключения в отношении обоих лиц направлены в суд.

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Судья горрайонного суда Броваров (Киевская область) с поддельными документами, которые помогал ему сделать адвокат, смог выехать за границу на отдых. Однако в отношении обоих возбуждены уголовные производства, а обвинительные акты направлены в суд. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Правоохранители сообщили, что во время действия военного положения судья поехал отдыхать на круизном лайнере по странам Карибского бассейна. Для этого он в сговоре со знакомым адвокатом подделал приглашение якобы для участия в конференции в Вене по вопросам помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам из Украины в ЕС. На основании этого документа в суде ему оформили служебную командировку за границу.

"Судья обвиняется в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, подделке документа и использовании заведомо поддельного документа (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27. ч. 3. ст. 358, 4 ст. 358 УК Украины). Адвокат — в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и подделке документов (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 332, УК Украины)", — говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, 26 апреля стало известно, что в городе Бровары Киевской области произошло ДТП. Тогда председатель Броварской РГА Владимир Майбоженко сел пьяным за руль, что привело к наезду на пешеходов. Тогда было известно о четырех пострадавших.

Позже Броварской горрайонный суд Киевской области постановил оштрафовать его на 34 000 гривен и запретить управлять транспортом на 3 года. В Киевской областной прокуратуре тогда заявили о несогласии с приговором суда.