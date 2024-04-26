У Броварах п'яний голова РДА наїхав на натовп людей, є постраждалі (фото, відео)

За даними журналістів, голова Броварської РДА Володимир Майбоженко сів п'яним за кермо, що призвело до наїзду на пішоходів. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих.

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У місті Бровари Київської області сталася ДТП за участю місцевого депутата. Про це повідомляє агентство "РБК-Україна" з покликанням на свої джерела.

За даними ЗМІ, йдеться про голову Броварської районної державної адміністрації (РДА) Володимира Майбоженка, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

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Попередньо повідомляється про чотирьох постраждалих. Інші обставини ДТП поки що розголошуються. У Броварському управлінні поліції поки не коментували інцидент.

У соцмережах заявляють, що алкотестер показав рівень алкоголю 2,31 проміле в чиновника, що в 10 разів вище за норму.

Нагадаємо, 16 квітня стало відомо, що камери зовнішнього відеоспостереження зафіксували, як народний депутат із фракції "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко перевищив швидкість на 40-50 км/год, переміщаючись у межах села. Якби він пригальмував, то не сталося б смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка забрала життя 18-річної дівчини.

Раніше, 13 квітня, Вища рада правосуддя оприлюднила запис ДТП за участю судді Олексія Тандира, унаслідок якої загинув 23-річний нацгвардієць. У лютому ЗМІ розповіли, що суддя отримав додаткові виплати від держави в розмірі 400 тис. грн.