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Україна ДТП у Броварах

У Броварах п'яний голова РДА наїхав на натовп людей, є постраждалі (фото, відео)

ДТП Майбоженко
Фото: Соцмережi | ДТП за участю голови Броварської РДА Володимира Майбоженка

За даними журналістів, голова Броварської РДА Володимир Майбоженко сів п'яним за кермо, що призвело до наїзду на пішоходів. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих.

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У місті Бровари Київської області сталася ДТП за участю місцевого депутата. Про це повідомляє агентство "РБК-Україна" з покликанням на свої джерела.

За даними ЗМІ, йдеться про голову Броварської районної державної адміністрації (РДА) Володимира Майбоженка, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

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Попередньо повідомляється про чотирьох постраждалих. Інші обставини ДТП поки що розголошуються. У Броварському управлінні поліції поки не коментували інцидент.

У соцмережах заявляють, що алкотестер показав рівень алкоголю 2,31 проміле в чиновника, що в 10 разів вище за норму.

Нагадаємо, 16 квітня стало відомо, що камери зовнішнього відеоспостереження зафіксували, як народний депутат із фракції "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко перевищив швидкість на 40-50 км/год, переміщаючись у межах села. Якби він пригальмував, то не сталося б смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка забрала життя 18-річної дівчини.

Раніше, 13 квітня, Вища рада правосуддя оприлюднила запис ДТП за участю судді Олексія Тандира, унаслідок якої загинув 23-річний нацгвардієць. У лютому ЗМІ розповіли, що суддя отримав додаткові виплати від держави в розмірі 400 тис. грн.