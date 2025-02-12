В Украине 24 февраля будут отмечать Национальный день молитвы: что известно

Против установления такого дня не проголосовал ни один парламентарий. Его назначение — поддержать тех, кто стал на защиту Украины в полномасштабной войне.

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Верховная Рада поддержала установление в Украине Национального дня молитвы. Об этом 12 февраля сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Речь идет о постановлении #12412, согласно которому в стране ежегодно 24 февраля будут отмечать Национальный день молитвы.

"Верховная Рада в Национальный день молитвы проведет заседание, которое начинается с исполнением духовного гимна Украины "Боже великий, единый"", — отметил нардеп.

Постановление поддержали 255 парламентариев, "против" не проголосовал никто.

Фото из зала Верховной Рады Фото: Telegram/Залізний нардеп

Как известно из карточки постановления на сайте Верховной Рады, оно было подано 15 января. Среди инициаторов — председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В пояснительной записке говорится, что принятие постановления будет способствовать "сохранению духовного наследия, укреплению патриотического духа и консолидации украинского общества". Депутаты отметили, что 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабную войну, рассчитывая на захват Украины за несколько дней, но благодаря высокой мотивации украинцев обороняться вражеские планы провалились.

"Сегодня украинцы отстаивают свою независимость и идентичность, защищают свое право свободно жить на собственной Богом данной земле. Молитва к Богу является сверхъестественной силой для победы и залогом консолидации и единения украинского общества. Совместная молитва защитит Украину и тех, кто продолжает борьбу на поле боя, станет свидетельством духовного единения украинского народа и символом нашей непоколебимой веры в победу", — отмечается в документе.

Пояснительная записка к постановлению о Национальном дне молитвы Фото: Скриншот Пояснительная записка к постановлению о Национальном дне молитвы Фото: Скриншот

Парламентарии объяснили, что было "немало примеров", когда общенациональная молитва меняла ход истории. Они привели примеры относительно решения Уинстона Черчилля о таком дне в 1940 году и призыва Франклина Рузвельта к общей молитве в 1944 году.

Из проекта постановления известно, что оно вступит в силу со дня принятия.

В соответствии с ней в Украине:

устанавливают Национальный день молитвы, который будет отмечаться ежегодно 24 февраля;

Верховная Рада в этот день будет обеспечивать проведение заседания, которое будет начинаться исполнением духовного гимна Украины "Боже великий, единый";

Кабинет Министров в течение 3 месяцев со дня принятия должен разработать с привлечением представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций комплексный план мероприятий по празднованию Национального дня молитвы, утвердить его;

подготовку и осуществление этих мероприятий должны обеспечивать областные и Киевская городская госадминистрации.

Проект постановления о Национальном дне молитвы Фото: Скриншот

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