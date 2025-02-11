В Украине будет работать военная полиция: кого и за что будут штрафовать на 17 тысяч

Военная полиция будет защищать гражданских от незаконных действий военных, а также военкомов от нападений гражданских, рассказал нардеп Александр Бакумов.

Related video

Главная задача законопроекта о военной полиции — это защитить права военнослужащих, а также гражданских. С одной стороны, он даст возможность привлекать к ответственности военных, которые, например, работают в территориальных центрах комплектования. С другой — позволит штрафовать нарушителей закона на 17 тыс. грн. О том, как будет работать новое ведомство и об основных положениях законопроекта, народный депутат и член комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Александр Бакумов рассказал на телеканале "Рада".

Военная полиция — объяснение нардепа Бакумова

Военная полиция — детали

Бакумов пояснил, что участники судебного процесса над военными должны разбираться в военных уставах и понимать, что происходит на поле боя. Они должны вести следствие "беспристрастно, профессионально, объективно". Таким образом будут защищены права бойцов, которые стали фигурантами дел. С другой стороны, военные могут нарушать права гражданских, и это также нужно остановить. Эти вопросы закроет законопроект, который планируют рассмотреть нардепы.

"Актуально стоит вопрос о создании военной юстиции — целой системы из военной полиции, специализированной военной прокуратуры и военных судей", — прозвучало на видео.

Еще один вопрос, которого коснулся нардеп — нападения на работников ТЦК. Он пояснил, что новый орган правопорядка будет защищать военкомов, которым угрожают и на которых нападают.

"Они же не только создаются для того, чтобы наказывать. Они создаются для того, чтобы защищать. Даже те случаи, когда существуют угрозы к сотрудникам ТЦК, или прибегают к ужасным действиям и посягают на жизнь и здоровье — это тоже задача органов юстиции", — заявил парламентарий.

Политик не уверен, смогут ли нардепы создать специализированный военный суд. По его мнению, наиболее вероятный вариант — чтобы делами военных занимались судьи, имеющие опыт службы. Они занимались бы определенной категорией дел и обеспечивали бы судебный процесс над действующими бойцами и даже над комбатантами страны-агрессора, сказал он

Законопроект о военной полиции — основные положения

Отметим, Фокус писал о законопроекте №6569-д, который нардепы приняли в первом чтении и к которому должны вернуться. В документе говорится о новом ведомстве — военной полиции, которая будет вести следственные действия в отношении военнослужащих-нарушителей закона. Кроме того, в Уголовный кодекс внесут статью 188-58 — о наказании за невыполнение требований военной полиции:

если не предоставили нужную информацию или предоставили ее не вовремя — штраф от 4 250 до 6 800 грн;

если не устранили причину нарушения требований закона — штраф от 6 800 до 10 200 грн или ограничение свободы до 10 суток;

если не устранили нарушение требований закона — штраф от 10 200 до 17 000 грн или арест на гауптвахте на 10-15 суток.

Напоминаем, Государственное бюро расследований зимой 2025 года открыло уголовное производство по"делу генералов" относительно проблем с защитой Харьковской области. Тем временем в Раде готовят новый законопроект, который усилит ответственность военкома за нарушения во время мобилизации.

Последние новости Украины можно прочитать на сайте Фокуса.