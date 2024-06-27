Будет ли военная полиция задерживать уклонистов и проверять автомобили: что известно

По словам главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса, военная полиция будет иметь право останавливать только те автомобили, которые принадлежат военным или Министерству обороны.

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19 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6569-д о создании военной полиции в Украине. Ранее рассмотрение этого документа было приостановлено из-за широкого общественного резонанса и неоднозначных мнений среди населения и властей. Об этом рассказал нардеп Сергей Ионушас, глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности и член фракции "Слуга народа", в эфире телемарафона.

По его словам, полномочия военной полиции будут распространяться исключительно на военнослужащих Вооруженных сил Украины и резервистов, находящихся на сборах и приравниваемых к военным. Гражданские лица под юрисдикцию военной полиции не подпадают.

Также Ионушас опроверг распространенный миф о том, что военная полиция будет обладать полномочиями в отношении военнообязанных. Он подчеркнул, что такая информация не соответствует действительности.

"Человек, не подписавший контракт, является гражданским лицом", — отметил глава комитета.

Функции военной полиции:

Предупреждение, выявление и пресечение уголовных и административных правонарушений в Министерстве обороны, Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта.

Ведение производств по делам об административных правонарушениях, отнесенных законом к компетенции военной полиции (дисциплина в ВСУ).

Кроме того, Сергей Ионушас добавил, что военная полиция будет иметь право останавливать только те автомобили, которые принадлежат военным или Министерству обороны.

Создание военной полиции планируется на базе уже существующей военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.

"Мы немного меняем статус и наделяем военную службу правопорядка определенными функциями, фактически превращая ее в военную полицию", — объяснил нардеп.

Ионушас также отметил, что полномочия военной полиции будут распространяться на представителей ТЦК и СП.

Окончательное принятие законопроекта №6569-д о создании военной полиции во втором чтении ожидается в конце июля 2024 года.

Напомним, заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк рассказал, что военная полиция будет работать в ТЦК, военных учебных заведениях и подразделениях. Он отметил, что изменения коснутся только военнослужащих.