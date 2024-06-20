За ТЦК будет следить военная полиция: нардеп объяснил, зачем нужен новый орган ВСУ (видео)

Военная полиция будет заниматься правонарушениями, которые совершают исключительно военнослужащие, пояснил народный депутат Владлен Неклюдов.

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Вооруженным силам Украины нужна структура, которая бы занималась правонарушениями военнослужащих. Этой структурой должна стать военная полиция, и народные депутаты уже на пути ее создания. О том, чем будет заниматься военная полиция и сможет ли она влиять на территориальные центры комплектования (ТЦК), нардеп Владлен Неклюдов из "Слуги народа" рассказал в эфире "Радио Свобода".

Неклюдов прежде всего объяснил, что Украине нужна реформа в сфере военной юстиции. Среди прочего, важно навести порядок в рядах ВСУ. По его мнению, военная полиция поможет, например, командирам, когда "их команды не выполняют приказы и убегают с фронта". Кроме того, новых полицейских будут видеть военные, которые находятся среди гражданских. Обычная полиция может не справиться с таким правонарушителем. В свою очередь, военная — будет иметь право остановить и обыскать транспорт, задержать, вести расследование и тому подобное.

Журналист уточнил тезис, который прозвучал в эфире: "военная полиция будет работать в ТЦК". Его интересовало, кем же будет заниматься новая структура — гражданами, которых доставили по разным причинам в военкоматы, или работникам ТЦК, которые их туда привезли, например, принудительно. Политик заверил, что компетенция военной полиции — правонарушения военкоматов.

"Нет-нет, не тех, кого доставили. Это не их сфера деятельности", — прозвучало в эфире.

В разговоре о новом законопроекте участвовала также нардеп Соломия Бобровская из фракции "Голос". После ответа Неклюдова она перечислила несколько столкновений с участием работников ТЦК и усомнилась, что будут изменения. Также она сомневается, что Украине нужен еще один "карательный орган" — их и так достаточно.

Отметим, ранее Фокус писал о законопроекте №6559-д"О военной полиции", принятом в первом чтении 19 июня. В тексте указывается, что размер нового правоохранительного органа — 1,5% от состава ВСУ. В круг обязанностей входят нарушения закона, которые совершаются военнослужащими. Кроме того, у нардепов был альтернативный законопроект, в котором подробно описали полномочия новой структуры в составе ВСУ. Этот вариант нормативно-правового акта отклонили и решили сосредоточиться на №6559-д.

Напоминаем, 19 июня заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк объяснил, что военная полиция будет работать в ТЦК, военных учебных заведениях и подразделениях. Также нардеп уточнил, будет ли она заниматься "доносами на уклонистов".