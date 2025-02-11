В Україні працюватиме військова поліція: кого та за що штрафуватимуть на 17 тисяч

Військова поліція буде захищати цивільних від незаконних дій військових, а також військкомів від нападів цивільних, розповів нардеп Олександр Бакумов.

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Головне завдання законопроєкту про військову поліцію — це захистити права військовослужбовців, а також цивільних громадян. З одного боку, він дасть можливість притягувати до відповідальності військових, які, наприклад, працюють у територіальних центрах комплектування. З іншої — дозволить штрафувати порушників закону на 17 тис. грн. Про те, як працюватиме нове відомство та про основні положення законопроєкту, народний депутат та член комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності Олександр Бакумов розповів на телеканалі "Рада".

Військова поліція - пояснення нардепа Бакумова

Військова поліція — деталі

Бакумов пояснив, що учасники судового процесу над військовими повинні розбиратись у військових статутах і розуміти, що відбувається на полі бою. Вони повинні вести слідство "неупереджено, професійно, об'єктивно". Таким чином будуть захищені права бійців, які стали фігурантами справ. З іншого боку, військові можуть порушувати права цивільних, і це також потрібно зупинити. Ці питання закриє законопроєкт, який планують розглянути нардепи.

"Актуально стоїть питання щодо створення військової юстиції — цілої системи з військової поліції, спеціалізованої військової прокуратури і військових суддів", — пролунало на відео.

Ще одне питання, якого торкнувся нардеп — напади на працівників ТЦК. Він пояснив, що новий орган правопорядку буде захищати військкомів, яким погрожують та на яких нападають.

"Вони ж не тільки створюються для того, щоб карати. Вони створюються для того, щоб захищати. Навіть ті випадки, коли існують погрози до співробітників ТЦК, чи вдаються до жахливих дій і зазіхають на життя та здоров'я — це теж завдання органів юстиції", — заявив парламентар.

Політик не впевнений, чи зможуть нардепи створити спеціалізований військовий суд. На його думку, найбільш імовірний варіант — щоб справами військових займались судді, які мають досвід служби. Вони займалися б певною категорією справ і забезпечували б судовий процес над чинними бійцями і навіть над комбатантами країни-агресора, сказав він

Законопроєкт про військову поліцію — основні положення

Зазначимо, Фокус писав про законопроєкт №6569-д, який нардепи прийняли у першому читанні і до якого мають повернутись. У документі ідеться про нове відомство — військову поліцію, яка вестиме слідчі дії щодо військовослужбовців-порушників закону. Крім того, у Кримінальний кодекс внесуть статтю 188-58 — про покарання за невиконання вимог військової поліції:

якщо не надали потрібну інформацію або надали її невчасно — штраф від 4 250 до 6 800 грн;

якщо не усунули причину порушення вимог закону — штраф від 6 800 до 10 200 грн або обмеження волі до 10 діб;

якщо не усунули порушення вимог закону — штраф від 10 200 до 17 000 грн або арешт на гауптвахті на 10-15 діб.

Нагадуємо, Державне бюро розслідувань взимку 2025 року відкрило кримінальне провадження у "справі генералів" щодо проблем з захистом Харківської області. Тим часом у раді готують новий законопроєкт, який посилить відповідальність військкомів за порушення під час мобілізації.

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