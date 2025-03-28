В Украине может выпасть снег: какая будет погода в апреле 2025, — синоптики

По сравнению с мартом апрель не принесет в страну так много рекордов. Однако температура будет выше, чем обычно, а местами выпадет необычно много дождей.

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К началу апреля в Украине прогнозируют резкое похолодание. Однако в сам апрель должен порадовать весенним теплом. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода на месяц: в апреле потеплеет

Апрель в целом будет теплее, чем обычно. Однако это превышение нормы не будет таким значительным, как в марте — примерно на 1,5-2,7 градуса.

"В связи с увеличением средней температуры, ускорятся процессы вегетации всех видов растений, поэтому в случае кратковременных вторжений холода уже есть смысл говорить не о морозах, а о заморозках — то есть снижение температуры воздуха ниже 0°C на фоне положительной среднесуточной температуры", — спрогнозировал Кибальчич.

Погода на месяц: где будут осадки

Осадки неравномерно распределятся по Украине. В целом их количество будет соответствовать норме, но дождей может выпасть больше, чем обычно, на левобережной части страны. В этом случае речь идет о превышении нормы на 20-50%.

"Вероятность выпадения снега в этом году в течение всего апреля оценивается как достаточно низкая на равнинной местности, однако в Карпатах он периодически будет наблюдаться, что для этого региона является нормой", — отметил эксперт.

Погода на месяц: какая будет температура

Синоптик Вера Балабух в комментарии УНИАН рассказала, что в северных регионах апрель может быть необычно теплым — температура больше будет соответствовать показателям, характерным для юга, в частности Одесской и Николаевской областей.

Средняя температура в южных регионах будет колебаться в пределах от +12 до +14 градусов, а в северных — от +10 до +11. Шансы на аномальные похолодания Балабух оценила в не выше 20%. По ее словам, если температура и будет снижаться, это будет не очень интенсивно и кратковременно.

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