Без доступа к деньгам: какому количеству украинцев заблокировали счета из-за штрафов ТЦК

Перед тем, как заблокировать счета военнообязанного, терцентр комплектования должен получить постановление суда, предупредили юристы.

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Министерство юстиции Украины ответило на запрос журналистов, которые интересовались штрафами терцентров комплектования и количеством украинцев, которых наказали за неуплату. Согласно данным ведомства, заблокированы счета почти 30 тысячам человек. О наказании за "уклонение от мобилизации" рассказали на портале "РБК-Украина".

Медиа сообщило, что получило ответ Минюста по количеству счетов, заблокированных из-за уклонения от мобилизации. Указано, что речь идет о 26 тысячах счетов. Ведомство также уточнило, что приведенное число действует на момент ответа, но обновится с 1 апреля.

Другие детали ответа пресс-службы министерства в статье не упоминаются. Из публикации не ясно, о каких конкретно статьях КУоАП идет речь, поскольку в кодексе нет словосочетания "уклонение от мобилизации". Указано, что штрафы 17-25,5 тыс. грн можно получить по ст. 210 (нарушение правил воинского учета) и по ст. 210-1 (нарушение законодательства о мобилизации и обороне).

Штрафы ТЦК — детали

Отметим, Фокус писал, что счета блокируются, если есть постановление о штрафе ТЦК, а человек его не оплатил в течение 30 дней. Впрочем, это происходит не сразу. Сначала военкомат должен обратиться в полицию и подать в розыск гражданина, который нарушил закон и проигнорировал административное наказание. Кроме того, счета блокируются только согласно постановлению суда, рассказала адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус.

Адвокат также отметила, что штрафуют только тогда, когда военкомы не нашли в государственных реестрах данных о военнообязанном, необходимых для воинского учета. При этом постановление о штрафе имеет право составлять руководитель ТЦК, рассмотрев дело об административном правонарушении.

В марте 2025 года на портале "Опендатабот" сообщили о количестве штрафов ТЦК, наложенных из-за нарушения воинского учета. Согласно данным судебных реестров, только за первые месяцы 2025 года не закрыли штрафы ТЦК более 9,5 тыс. украинцев. При этом за весь 2024 год таких людей было 25 тысяч, свидетельствует аналитика "Опендатабот". Кроме того, есть информация о возрастном распределении оштрафованных: 50% — в возрасте 25-35 лет, 38% — 36-45. Наибольшее количество таких людей в Днепропетровской области.

Напоминаем, в середине марта на портале "Судебно-юридической газеты" рассказали о законопроекте, который дает возможность вдвое уменьшить штраф ТЦК.