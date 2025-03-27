Без доступу до грошей: якій кількості українців заблокували рахунки через штрафи ТЦК

Перед тим, як заблокувати рахунки військовозобов'язаного, терцентр комплектування повинен отримати постанову суду, попередили юристи.

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Міністерство юстиції України відповіло на запит журналістів, які цікавились штрафами терцентрів комплектування та кількістю українців, яких покарали за несплату. Згідно з даними відомства, заблоковано рахунки майже 30 тисячам людей. Про покарання за "ухилення від мобілізації" розповіли на порталі "РБК-Україна".

Медіа повідомило, що отримало відповідь Мін'юсту щодо кількості рахунків, заблокованих через "порушення мобілізації". Вказано, що ідеться про 26 тисяч рахунків. Відомство також уточнило, що наведене число чинне на момент відповіді, але оновиться з 1 квітня.

Інших деталей відповіді пресслужби міністерства у статті не згадуються. Не ясно, про які конкретно статті КУпАП ідеться, оскільки в кодексі немає словосполучення "ухилення від мобілізації", використане медіа. Штрафи 17-25,5 тис. грн можна отримати за ст. 210 (порушення правил військового обліку) та за ст. 210-1 (порушення законодавства про мобілізацію та оборону).

Штрафи ТЦК — деталі

Зазначимо, Фокус писав, що рахунки блокуються, якщо є постанова про штраф ТЦК, а людина його не сплатила протягом 30 днів. Втім, це відбувається не відразу. Спершу військкомат має звернутись до поліції та подати в розшук громадянина, який порушив закон та зігнорував адміністративне покарання. Крім того, рахунки блокуються лише згідно з постановою суду, розповіла адвокатка АО EvrikaLaw Ольга Брус.

Адвокатка також наголосила, що штрафують лише тоді, коли військкоми не знайшли у державних реєстрах даних про військовозобов'язаного, потрібних для військового обліку. При цьому постанову про штраф має право складати керівник ТЦК, розглянувши справу про адміністративне правопорушення.

У березні 2025 року на порталі "Опендатабот" повідомили про кількість штрафів ТЦК, накладених через порушення військового обліку. Згідно з даними судових реєстрів, лише за перші місяці 2025 року не закрили штрафи ТЦК понад 9,5 тис. українців. При цьому за весь 2024 рік таких людей було 25 тисяч, свідчить аналітика "Опендатабот". Крім того, є інформація про віковий розподіл оштрафованих: 50% — віком 25-35 років, 38% — 36-45. Найбільша кількість таких людей у Дніпропетровській області.

Нагадуємо, в середині березня на порталі "Судово-юридичної газети" розповіли про законопроєкт, який дає можливість удвічі зменшити штраф ТЦК.