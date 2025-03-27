Рада узаконила право родителей с детьми на дистанционную работу: подробности

295 депутатов проголосовали за внесение изменений в Кодекс законов о труде Украины с целью улучшения правового регулирования отдельных аспектов надомной и дистанционной работы.

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Депутаты сосредоточили внимание на ситуации, когда учреждения общего среднего образования вынуждены работать в смешанном режиме обучения (очно-дистанционном), что создает трудности для родителей, которые одновременно находятся на работе во время дистанционного обучения детей. Информация о принятии закона №10164-1 размещена на официальном сайте парламента.

Депутаты решили этот вопрос, дополнив Кодекс законов о труде Украины положениями, которые позволяют (по согласию с работодателем) перевести одного из родителей на надомную или дистанционную работу, если ребенок до 14 лет учится дистанционно.

Закон также урегулировал вопрос направления надомных и дистанционных работников в служебные командировки. Из-за правового пробела в этом аспекте, надомные и дистанционные работники вместе с работодателями сталкивались с трудностями со стороны контролирующих органов при оформлении командировок, начислении и выплате компенсаций.

Установлено, что условия направления работника, работающего дистанционно, в командировку должны определяться трудовым договором, заключенным для дистанционной работы.

Стоит напомнить, что Всеукраинская аграрная рада сообщила о возможных изменениях цен на яйца в Украине. Вероятно, цены будут колебаться из-за повышенного спроса перед Пасхой.

Также Фокус писал о том, что есть законные способы снизить суммы в платежках за коммунальные услуги. Но оплата за отопление, обслуживание дома и электроэнергию является обязательной для всех граждан Украины.