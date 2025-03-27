Суммы в платежках за коммунальные услуги можно снизить законно: как это сделать

Плата за отопление, обслуживание дома и электроэнергию остается обязательной для всех украинцев.

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Даже если жилье не используется, коммунальные платежи могут продолжать накапливаться. Однако согласно украинскому законодательству, владельцы или жильцы могут уменьшить расходы, если их отсутствие превышает 30 дней. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Если человек не живет в своем жилье, есть возможность снизить или полностью отменить оплату за услуги, зависящие от количества проживающих, в частности:

вывоз мусора,

поставка воды и водоотвода (при наличии счетчиков),

газоснабжение (если не используется).

Однако плата за отопление, обслуживание дома и электроэнергию (если в квартире подключены приборы) остается обязательной. Для этого нужно:

написать заявление на имя поставщика услуг (ЖЭК, ОСМД или коммунальное предприятие);

предоставить подтверждающие документы, такие как справка ВПЛ, штамп в паспорте или справка о выезде за границу, документы о командировке или лечении в другом городе;

после подачи заявления необходимо дождаться решения по перерасчету.

Заявление необходимо подать до начала отсутствия или сразу после возвращения. Перерасчет может быть произведен только для будущих платежей — задолженность, накопившаяся ранее, скорее всего, не будет отменена. В случае отказа поставщика признать ваши основания для пересмотра начислений, подайте жалобу в местные органы или суд.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.