Суми в платіжках за комунальні послуги можна знизити законно: як це зробити

Плата за опалення, обслуговування будинку та електроенергію залишається обов'язковою для всіх українців.

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Навіть якщо житло не використовується, комунальні платежі можуть продовжувати накопичуватися. Однак згідно з українським законодавством, власники або мешканці можуть зменшити витрати, якщо їхня відсутність перевищує 30 днів. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Якщо людина не мешкає у своєму житлі, є можливість знизити або повністю скасувати оплату за послуги, що залежать від кількості проживаючих, зокрема:

вивезення сміття,

постачання води та водовідведення (за наявності лічильників),

газопостачання (якщо не використовується).

Однак плата за опалення, обслуговування будинку та електроенергію (якщо у квартирі під'єднані прилади) залишається обов'язковою. Для цього потрібно:

написати заяву на ім'я постачальника послуг (ЖЕК, ОСББ або комунальне підприємство);

надати підтверджувальні документи, як-от довідка ВПО, штамп у паспорті або довідка про виїзд за кордон, документи про відрядження або лікування в іншому місті;

після подання заяви необхідно дочекатися рішення щодо перерахунку.

Заяву необхідно подати до початку відсутності або відразу після повернення. Перерахунок може бути проведений тільки для майбутніх платежів — заборгованість, що накопичилася раніше, найімовірніше, не буде скасовано. У разі відмови постачальника визнати ваші підстави для перегляду нарахувань, подайте скаргу до місцевих органів або суду.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.