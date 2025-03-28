Зеленський так і не підписав закон: коли буде перехід на літній час і куди переводити стрілки

Парламент проголосував за скасування сезонного переведення годинників, але президент цю ідею не підтримав. Фокус пояснює, чому так відбулося і коли українці спатимуть на годину менше.

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Ще у липні минулого року Верховна Рада підтримала скасування переходу з зимового на літній час. Планувалось, що востаннє українці переведуть стрілки 27 жовтня 2024 року. Однак закон досі не набув чинності, адже з минулого серпня чекає на підпис президента Володимира Зеленського.

Перехід на літній час: чому хочуть скасувати

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що встановлення єдиного київського часу покликане захистити здоров’я українців. Більшість науковців і медиків згодні з тим, що сезонне переведення годинників призводить до зміни біологічних ритмів, і це відображається як на фізіологічному, так і психологічному стані людини. У громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, загострюються хронічні хвороби.

Перехід на літній час: чому Зеленський проти

У ЗМІ з посиланням на джерела інформували, що президент не підписує закон через загрозу мільярдних збитків в економіці, про яку йому доповіли. Повідомлялось, що Зеленський не використав своє право вето, бо не хотів "ображати" голову ВР Руслана Стефанчука, адже проєкт — його авторства.

Нардеп Олексій Гончаренко у коментарі Фокусу наголошував, що серйозних досліджень щодо шкоди переведення годинників для організму людини немає. З його слів, "Україна понад 30 років переводить годинник і всі живі", а бачити сонце о 4:00 ранку та їхати на роботу о 9:00 ранку в розпал спеки буде набагато гірше для здоров’я.

Перехід на літній час: коли переводити стрілки

Традиційно перехід на літній час відбувається в останню неділю березня. Тобто цього року стрілки потрібно буде перевести на годину вперед о 3:00 ночі 30 березня. Звісно, якщо до того часу Зеленський не підпише документ і він не набере чинності.

Смартфони й інші електронні пристрої переходять на літній час автоматично, а механічні годинники та кнопкові телефони потрібно переналаштовувати вручну.

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