Рішення Кейт Міддлтон щодо принца Джорджа може порушити традиції: деталі

Свого часу через це принц Вільям та Кейт Міддлтон сильно посварилися. Принцеса не хоче, аби син повторив її долю.

Рішення принцеси Уельської Кейт Міддлтон може змінити майбутнє її сина, принца Джорджа. Про це пише Mirror.

Троє дітей принца Вільяма, 11-річний принц Джордж, дев'ятирічна принцеса Шарлотта і шестирічний принц Луї, спочатку відвідували школу Томаса Баттерсі в Лондоні, а потім, коли сім'я переїхала в котедж Аделаїда у 2022 році, монарші спадкоємці стали навчатися в школі Lambrook.

Королівська експертка Кеті Ніколл вважає, що діти королівської пари дуже цікаво проводять час, який, що найважливіше, дає їм відчуття стабільності в невизначені часи, оскільки їхня мама продовжує лікування раку.

"Коли Кейт була в лікарні, Джордж був на футбольному полі і грав зі своїми друзями", — розповідає Ніколл.

За словами експертки, у дітей Уельських стримане, щасливе, хоча й привілейоване дитинство.

Принцеса Шарлотта та принц Джордж Фото: Getty Images

Але Lambrook є підготовчою школою, а це означає, що для первістка Кетрін Джорджа, майбутнього короля, очікуються деякі дуже складні рішення. А саме, куди його відправити навчатися далі.

Традиційно королівських дітей або навчали вдома, або, як це було з королем Чарльзом III і двома його синами, відправляли до школи-інтернату. Чарльз пішов у школу Чем у Беркширі у віці восьми років, що зробило його першим спадкоємцем престолу, який відвідував "цивільну" школу, тоді як принц Вільям і його брат Гаррі відвідували школу Ludgrove, також у Беркширі, з того самого віку.

Принц Уельський хоче, щоб Джордж пішов його стопами, відвідавши елітну школу-інтернат Ітон, а Кейт Міддлтон воліла б, щоб її старший син робив те ж саме, що й вона, і відвідував змішаний заклад, як-от коледж Мальборо у Вілтширі, де вона навчалася з 1996 по 2000 рік.

Кейт Міддлтон та принц Джордж Фото: Getty Images

Сам Джордж нібито підтримує ідею піти до Ітона, але його мама була "розбита серцем" від цієї думки.

"Кейт воліє, щоб Джордж був у школі спільного навчання, щоб він міг бути зі своїми братами і сестрами, що Кейт пережила в Мальборо зі своєю сестрою Піппою та братом Джеймсом", — каже Кеті.

Тим часом Вільям також має дуже приємні спогади про Ітон з аристократами та членами королівської родини.

Яке рішення приймуть батьки Джорджа, наразі невідомо.

"Завжди існує ймовірність зміни традицій", — говорить експертка.

"Що б не трапилося, рішення буде прийнято Вільямом і Кейт з урахуванням найкращих інтересів Джорджа", — додала вона.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон написала різдвяний лист.

Також Фокус писав про секрет шлюбу принца Вільяма та Кейт Міддлтон.