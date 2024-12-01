Онкохвора Кейт Міддлтон написала лист про "важкі часи" (фото)

6 грудня принцеса Уельська організовує свій щорічний різдвяний концерт. Попри боротьбу з раком, вона не скасувала святкову подію.

Кейт Міддлтон написала лист гостям свого щорічного різдвяного концерту колядок Together at Christmas. Фото опублікували в офіційному акаунті принца та принцеси Уельських в Instagram.

"Особливий лист, у якому розмірковується про важливість любові, співпереживання та про те, як ми потребуємо одне одного в найскладніші часи. Він буде переданий кожному з гостей на Різдвяній службі у Вестмінстерському абатстві та п'ятнадцяти громадських службах по всій країні", — зазначила пресслужба принца Вільяма та його дружини.

Зокрема, онкохвора Кейт Міддлтон розповіла про любов до новорічних свят.

"Різдво — одна з моїх улюблених пір року. Це час для святкування та радості, але воно також дає нам можливість уповільнити темп і поміркувати про глибші речі, які нас усіх об’єднують. Саме тоді, коли ми зупиняємось і віддаляємося від тиску повсякденного життя, ми знаходимо простір для життя з відкритим серцем, любов’ю, добротою та прощенням", — написала майбутня королева Великої Британії.

Вона продовжила: "Різдвяна історія заохочує нас враховувати досвід і почуття інших. Вона також відображає нашу власну вразливість і нагадує нам про важливість співчуття та співпереживання".

Після цього Кейт сказала, що любов – це "найбільший дар, який ми можемо отримати". Вона додала: "Любов — це світло, яке може яскраво сяяти навіть у найтемніші часи".

Кейт Міддлтон написала різвяний лист

Це перший раз, коли дружина принца Вільяма написала лист тим, хто відвідує службу у Вестмінстерському абатстві. Серед гостей, які будуть присутні на заході, – золотий медаліст Олімпійських ігор сер Кріс Гой, хворий на рак, і акторка Мішель Докері, чий наречений помер від цієї хвороби.

Щорічний концерт відбудеться 6 грудня, у День Святого Миколая. Попри боротьбу з онкологією, принцеса Уельська не скасувала щорічну святкову подію.

Нагадаємо, хто засмутився через весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма.

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