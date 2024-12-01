Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Онкохвора Кейт Міддлтон написала лист про "важкі часи" (фото)

Кейт Міддлтон, Кейт Міддлтон рак, Кейт Міддлтон концерт, різдвяний концерт, принц вільям дружина, лист
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram | Кейт Міддлтон

6 грудня принцеса Уельська організовує свій щорічний різдвяний концерт. Попри боротьбу з раком, вона не скасувала святкову подію.

Кейт Міддлтон написала лист гостям свого щорічного різдвяного концерту колядок Together at Christmas. Фото опублікували в офіційному акаунті принца та принцеси Уельських в Instagram.

"Особливий лист, у якому розмірковується про важливість любові, співпереживання та про те, як ми потребуємо одне одного в найскладніші часи. Він буде переданий кожному з гостей на Різдвяній службі у Вестмінстерському абатстві та п'ятнадцяти громадських службах по всій країні", — зазначила пресслужба принца Вільяма та його дружини.

Зокрема, онкохвора Кейт Міддлтон розповіла про любов до новорічних свят.

"Різдво — одна з моїх улюблених пір року. Це час для святкування та радості, але воно також дає нам можливість уповільнити темп і поміркувати про глибші речі, які нас усіх об’єднують. Саме тоді, коли ми зупиняємось і віддаляємося від тиску повсякденного життя, ми знаходимо простір для життя з відкритим серцем, любов’ю, добротою та прощенням", — написала майбутня королева Великої Британії.

Вона продовжила: "Різдвяна історія заохочує нас враховувати досвід і почуття інших. Вона також відображає нашу власну вразливість і нагадує нам про важливість співчуття та співпереживання".

Після цього Кейт сказала, що любов – це "найбільший дар, який ми можемо отримати". Вона додала: "Любов — це світло, яке може яскраво сяяти навіть у найтемніші часи".

Кейт Міддлтон написала різвяний лист

Це перший раз, коли дружина принца Вільяма написала лист тим, хто відвідує службу у Вестмінстерському абатстві. Серед гостей, які будуть присутні на заході, – золотий медаліст Олімпійських ігор сер Кріс Гой, хворий на рак, і акторка Мішель Докері, чий наречений помер від цієї хвороби.

Щорічний концерт відбудеться 6 грудня, у День Святого Миколая. Попри боротьбу з онкологією, принцеса Уельська не скасувала щорічну святкову подію.

Нагадаємо, хто засмутився через весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма.

Також Фокус писав про емоційну заяву Кейт Міддлтон.