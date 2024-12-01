Онкобольная Кейт Миддлтон написала письмо о "тяжелых временах" (фото)

6 декабря принцесса Уэльская организует свой ежегодный рождественский концерт. Несмотря на борьбу с раком, она не отменила праздничное событие.

Кейт Миддлтон написала письмо гостям своего ежегодного рождественского концерта колядок Together at Christmas. Фото опубликовали в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram.

"Особое письмо, в котором размышляется о важности любви, сопереживания и о том, как мы нуждаемся друг в друге в самые сложные времена. Оно будет передано каждому из гостей на Рождественской службе в Вестминстерском аббатстве и пятнадцати общественных службах по всей стране", — отметила пресс-служба принца Уильяма и его жены.

В частности, онкобольная Кейт Миддлтон рассказала о любви к новогодним праздникам.

"Рождество — одно из моих любимых времен года. Это время для празднования и радости, но оно также дает нам возможность замедлить темп и поразмышлять о более глубоких вещах, которые нас всех объединяют. Именно тогда, когда мы останавливаемся и отдаляемся от давления повседневной жизни, мы находим пространство для жизни с открытым сердцем, любовью, добротой и прощением", — написала будущая королева Великобритании.

Она продолжила: "Рождественская история поощряет нас учитывать опыт и чувства других. Она также отражает нашу собственную уязвимость и напоминает нам о важности сострадания и сопереживания".

После этого Кейт сказала, что любовь — это "самый большой дар, который мы можем получить". Она добавила: "Любовь — это свет, который может ярко сиять даже в самые темные времена".

Кейт Миддлтон написала рождественское письмо

Это первый раз, когда жена принца Уильяма написала письмо тем, кто посещает службу в Вестминстерском аббатстве. Среди гостей, которые будут присутствовать на мероприятии, — золотой медалист Олимпийских игр сэр Крис Хой, больной раком, и актриса Мишель Докери, чей жених умер от этой болезни.

Ежегодный концерт состоится 6 декабря, в День Святого Николая. Несмотря на борьбу с онкологией, принцесса Уэльская не отменила ежегодное праздничное событие.

Напомним, кто расстроился из-за свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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