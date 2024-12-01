Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма принесла сожаление одной королевской персоне

Внук королевы Елизаветы II и сын короля Чарльза III женился на "обычной" девушке Кейт в 2011 году. Сейчас они воспитывают троих детей — Шарлотту, Джорджа и Луи.

День свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвал "большое сожаление" для Сары Фергюсон. Об этом пишет Mirror.

Бывшую жену принца Эндрю даже не пригласили на свадьбу ее племянника, но отсутствие приглашения на историческое событие в Вестминстерском аббатстве в 2011 году заставило ее тосковать по собственной свадьбе.

Сару Фергюсон не пригласили на церемонию, где "обычная" девушка Кейт стала принцессой и будущей королевой Англии. Впрочем, для Ферги, чей собственный брак закончился скандалом и разводом, оно вызвало чувство "большого сожаления".

Мама принцессы Беатрис и принцессы Евгении вспомнила то время, когда сама была молодой невестой, войдя в Фирму. Герцогиня Йоркская знала принца Эндрю с детства.

Сара Фергюсон и принц Эндрю Фото: Скриншот

Их снова познакомила принцесса Диана, которая предложила пригласить будущую герцогиню на вечеринку Royal Ascot в Виндзорском замке летом 1985 года. Уже в феврале 1986 года принц Эндрю сделал предложение своей избраннице в замке Флорс в Шотландии.

Они поженились тем летом в Вестминстерском аббатстве. Впрочем, теперь Сара смотрит на тот день со смешанными эмоциями, осознавая драматические повороты, которые ждали ее младшую "я" после того.

Во время интервью американской телевизионной программе The Daily Ферги откровенно рассказала об эмоциональном волнении, которое она пережила во время церемонии принца Уильяма и Кейт Миддлтон, признав, что это привело к "большому душевному поиску к сожалению".

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма Фото: Getty Images

"Я была той невестой, и в 25 лет я пошла к проходу Вестминстерского аббатства. Если бы я, будучи собой сейчас, могла вернуться к той молодой девушке, когда мне было 24 года, я бы сказала ей: "Знаешь что? Я останусь с тобой. У меня есть я. Слушай меня. Я буду тебя вести. Слушайся своих инстинктов, Сара, осознавай свое поведение и осознавай, насколько тебе повезло. У тебя есть лучший принц. У тебя есть мир у твоих ног", — рассказывала экс-супруга принца Эндрю.

Напомним, в чем символизм обручального кольца Кейт Миддлтон.

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