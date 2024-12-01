Весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма принесло жаль одній королівській персоні

Онук королеви Єлизавети ІІ та син короля Чарльза ІІІ одружився зі "звичайною" дівчиною Кейт у 2011 році. Наразі вони виховують трьох дітей — Шарлотту, Джорджа та Луї.

День весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон викликав "великий жаль" для Сари Фергюсон. Про це пише Mirror.

Колишню дружину принца Ендрю навіть не запросили на весілля її племінника, але відсутність запрошення на історичну подію у Вестмінстерському абатстві у 2011 році змусила її тужити за власним весіллям.

Сару Фергюсон не запросили на церемонію, де "звичайна" дівчина Кейт стала принцесою і майбутньою королевою Англії. Втім, для Фергі, чий власний шлюб закінчився скандалом і розлученням, воно викликало почуття "великого жалю".

Мама принцеси Беатріс та принцеси Євгенії згадала той час, коли сама була молодою нареченою, увійшовши до Фірми. Герцогиня Йоркська знала принца Ендрю з дитинства.

Сара Фергюсон та принц Ендрю Фото: Скриншот

Їх знову познайомила принцеса Діана, яка запропонувала запросити майбутню герцогиню на вечірку Royal Ascot у Віндзорському замку влітку 1985 року. Уже в лютому 1986 року принц Ендрю зробив пропозицію своїй обраниці в замку Флорс у Шотландії.

Вони одружилися того літа у Вестмінстерському абатстві. Втім, тепер Сара дивиться на той день зі змішаними емоціями, усвідомлюючи драматичні повороти, які чекали на її молодшу "я" після того.

Під час інтерв'ю американській телевізійній програмі The Daily Фергі відверто розповіла про емоційне хвилювання, яке вона пережила під час церемонії принца Вільяма та Кейт Міддлтон, визнавши, що це призвело до "великого душевного пошуку на жаль".

Весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма Фото: Getty Images

"Я була тією нареченою, і в 25 років я пішла до проходу Вестмінстерського абатства. Якби я, будучи собою зараз, могла повернутися до тієї молодої дівчини, коли мені було 24 роки, я б сказала їй: "Знаєш що? Я залишатимуся з тобою. У мене є я. Слухай мене. Я буду тебе вести. Слухайся своїх інстинктів, Сара, усвідомлюй свою поведінку та усвідомлюй, наскільки тобі пощастило. У тебе є найкращий принц. У тебе є світ біля твоїх ніг", — розповідала ексдружина принца Ендрю.

Нагадаємо, у чому символізм обручки Кейт Міддлтон.

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