Решение Кейт Миддлтон относительно принца Джорджа может нарушить традиции: детали

В свое время из-за этого принц Уильям и Кейт Миддлтон сильно поссорились. Принцесса не хочет, чтобы сын повторил ее судьбу.

Решение принцессы Уэльской Кейт Миддлтон может изменить будущее ее сына, принца Джорджа. Об этом пишет Mirror.

Трое детей принца Уильяма, 11-летний принц Джордж, девятилетняя принцесса Шарлотта и шестилетний принц Луи, сначала посещали школу Томаса Баттерси в Лондоне, а затем, когда семья переехала в коттедж Аделаида в 2022 году, монаршие наследники стали учиться в школе Lambrook.

Королевская эксперт Кэти Николл считает, что дети королевской пары очень интересно проводят время, которое, что самое важное, дает им ощущение стабильности в неопределенные времена, поскольку их мама продолжает лечение рака.

"Когда Кейт была в больнице, Джордж был на футбольном поле и играл со своими друзьями", — рассказывает Николл.

По словам эксперта, у детей Уэльских сдержанное, счастливое, хотя и привилегированное детство.

Принцесса Шарлотта и принц Джордж Фото: Getty Images

Но Lambrook является подготовительной школой, а это означает, что для первенца Кэтрин Джорджа, будущего короля, ожидаются некоторые очень сложные решения. А именно, куда его отправить учиться дальше.

Традиционно королевских детей либо обучали дома, либо, как это было с королем Чарльзом III и двумя его сыновьями, отправляли в школу-интернат. Чарльз пошел в школу в Беркшире в возрасте восьми лет, что сделало его первым наследником престола, который посещал "гражданскую" школу, тогда как принц Уильям и его брат Гарри посещали школу Ludgrove, также в Беркшире, с того же возраста.

Принц Уэльский хочет, чтобы Джордж пошел по его стопам, посетив элитную школу-интернат Итон, а Кейт Миддлтон предпочла бы, чтобы ее старший сын делал то же самое, что и она, и посещал смешанное заведение, такое как колледж Мальборо в Уилтшире, где она училась с 1996 по 2000 год.

Кейт Миддлтон и принц Джордж Фото: Getty Images

Сам Джордж якобы поддерживает идею пойти в Итон, но его мама была "разбита сердцем" от этой мысли.

"Кейт предпочитает, чтобы Джордж был в школе совместного обучения, чтобы он мог быть со своими братьями и сестрами, что Кейт пережила в Мальборо со своей сестрой Пиппой и братом Джеймсом", — говорит Кэти.

Между тем Уильям также имеет очень приятные воспоминания об Итоне с аристократами и членами королевской семьи.

Какое решение примут родители Джорджа, пока неизвестно.

"Всегда существует вероятность изменения традиций", — говорит эксперт.

"Что бы ни случилось, решение будет принято Уильямом и Кейт с учетом наилучших интересов Джорджа", — добавила она.

Напомним, Кейт Миддлтон написала рождественское письмо.

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