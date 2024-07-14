Долгожданное появление: онкобольная Кейт Миддлтон посетила мужской финал Уимблдона (фото)

В этом году это второе публичное появление принцессы Уэльской на публике. К своей маме и тете Пиппе Миддлтон в финале Уимблдонского турнира присоединилась принцесса Шарлотта.

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон редко появляется на публике во время лечения рака. Но 14 июля она сделала исключение и посетила одно из своих любимых летних мероприятий — Уимблдон, сообщает Еxpress.

42-летняя Кейт прибыла на финал мужского одиночного разряда в воскресенье с двумя неожиданными гостями: своей 9-летней дочерью, принцессой Шарлоттой и 40-летней сестрой Пиппой Миддлтон. Это всего лишь второе публичное появление Кейт в этом году, поскольку она продолжает концентрироваться на своем выздоровлении. Как покровительница Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, роль, которую ей дала королева Елизавета ІІ в 2016 году, Кейт также вручит трофей победителю после матча.

Когда супруга принца Уильяма, одетая в стильное фиолетовое платье от Safiyaa вошла в Королевскую ложу, расположенную над Центральным кортом, она получила бурные аплодисменты и овации от зрителей турнира. Явно тронутая приветствиями, Кейт улыбнулась и помахала рукой присутствующим, а потом заняла свое место рядом с Шарлоттой и Пиппой.

Во время трансляции матча на BBC великий теннисист Джон Макинрой сказал, что было потрясающе видеть принцессу Уэльскую в финале "после того, что ей пришлось пережить". Дуэт матери и дочери также встретился с бывшими чемпионками в клубном доме, включая Эмму Радукану, которая подарила Кейт цветы.

Напомним, 12 июля сообщалось, что Кейт Миддлтон отказала королю Чарльзу III в одной необычной просьбе. Несмотря на отказ, принцесса Уэльская и ее свекор продолжают поддерживать теплые отношения. Сейчас они оба лечатся от рака.