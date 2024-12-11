Принц Вільям готує романтичний сюрприз для Кейт Міддлтон: деталі

Останній рік був особливо важким для британської королівської родини. І Кейт Міддлтон, і її свекор, король Чарльз ІІІ, борються з онкологією.

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Принц Вільям забере Кейт Міддлтон у "райське" місце Великої Британії з "карибськими пляжами". Про це пише Mirror.

Як повідомляється, принц Уельський планує романтичну відпустку для своєї дружини Кейт Міддлтон на південному заході Англії після важкого року для монаршого подружжя. У 2024 році Кетрін боролася з невідомою формою раку, а король Чарльз проходив лікування від тієї ж хвороби.

Це Різдво буде особливо значущим, оскільки королівська пара ще більше дорожить часом, проведеним одне з одним. Джерело розповіло журналу Bella, що майбутній король Великої Британії "хоче створити спогади з Кейт, тому він планує романтичну втечу на острови Сіллі – одне з їхніх улюблених місць, де можна спокійно провести час разом".

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Ймовірно, подорож відбудеться на початку 2025 року. Острови Сіллі розташовані неподалік від узбережжя Корнуолла.

Рак у Кейт Міддлтон

На початку осені 2024 року принцеса Уельська оголосила, що закінчила курс хіміотерапії. Втім, про остаточне одужання дружини Вільяма поки невідомо. Вона доволі рідко зʼявляється на публіці протягом останнього року зі зрозумілих причин.

Найбільшою підтримкою майбутньої королеви став її чоловік, який разом з монаршими обовʼязками допомагав коханій та виховував трьох їхніх дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Кейт Міддлтон на різдвяному концерті Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Вільям розповів, що його дружина почувається добре.

Також Фокус писав про всі виходи онкохворої Кейт Міддлтон за 2024 рік.