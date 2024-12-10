Принц Вільям розповів про стан онкохворої Кейт Міддлтон

На початку 2024 року і королю Великої Британії Чарльзу ІІІ, і його невістці Кейт Міддлтон діагностували рак. З того часу вони більше уваги приділяють своєму одужанню, а не монаршим обовʼязкам.

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Принц Вільям сказав Дональду Трампу, що Кейт Міддлтон "почувається добре", а король Чарльз "важко бореться". Про це пише The New York Post.

Вдруге обраний президент США та майбутній британський монарх були у Франції на церемонії відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі у 2019 році, а пізніше вони зустрілися сам-на-сам у резиденції посла Великої Британії.

"У мене була чудова розмова з принцом", — сказав Трамп.

Під час їхньої розмови піднялася тема битв за здоров’я Кейт Міддлтон і короля Чарльза III, і новообраний президент поділився позитивним враженням про їхнє самопочуття.

"Я запитав його про його дружину, і він сказав, що з нею все добре. І я запитав його про його батька, і його батько важко бореться, і він любить свого батька, і він любить свою дружину, тому це було сумно", — зазначив американський політик.

Трамп та принц Уельський поспілкувалися близько пів години.

Принц Вільям у Парижі

До того, президент позитивно відгукнувся про самого принца Вільяма.

"Він гарний хлопець. Минулої ночі він виглядав дуже, дуже гарно", — сказав він.

Перебуваючи в Парижі, Дональд Трамп і принц Вільям також окремо зустрілися зі світовими лідерами в Нотр-Дамі, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона та президента України Володимира Зеленського.

Рак у Кейт Міддлтон

Дружина принца Вільяма відійшла від своїх монарших обов'язків після того, як у березні 2024 оголосила про свій діагноз. Після дев’яти місяців хіміотерапії у вересні вона повідомила, що завершила лікування.

Король Чарльз через свою важливу роль зʼявляється на публіці набагато частіше, проте про стан його здоровʼя відомо менше.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон може стати "Людиною року 2024".

Також Фокус писав про рідкісний коментар Кейт Міддлтон щодо її лікування.