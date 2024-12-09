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Стиль життя

Кейт Міддлтон дала рідкісний коментар про лікування раку (відео)

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Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон

Попри боротьбу з онкологією, майбутня королева не скасувала свій традиційний різдвяний концерт. Вона вийшла на публіку з чоловіком та трьома дітьми.

Кейт Міддлтон зробила рідкісний коментар про своє лікування раку, зізнавшись, що вона була неготова до року, який пройшов після виявлення діагнозу. Принцеса Уельська поспілкувалася з журналістами під час різдвяного концерту.

Майбутня королева зʼявилася 6 грудня у Вестмінстерському абатстві на своєму четвертому концерті колядок "Разом на Різдво".

"Я не знала, що цей рік буде роком, який у мене був", — сказала Кейт Міддлтон.

"Незаплановано", — сказала співрозмовниця монаршої персони.

"Точно незаплановано", — відповіла Міддлтон.

"Але я думаю, що у багатьох людей цього року були такі складні часи", — зазначила дружина принца Вільяма.

Кейт Міддлтон розповіла про важкий рік

У Вестмінстерському абатстві Кейт Міддлтон, яка одягла червоне пальто та чорний оксамитовий бант, приєдналася до її чоловіка принца Вільяма та трьох дітей: Джорджа, Шарлотти та Луї.

Богослужіння під назвою "Королівські колядки: разом на Різдво" було знято і вийде в ефір напередодні Різдва.

"Цьогорічне богослужіння дає можливість поміркувати про важливість любові та співчуття, а також про те, наскільки ми потрібні одне одному, особливо в найважчі часи нашого життя", — йдеться в заяві Кенсінгтонського палацу.

Родина Уельських на різдвяному концерті

Кейт Міддлтон відійшла від своїх монарших обов'язків після того, як у березні 2024 оголосила про свій діагноз. Після дев’яти місяців хіміотерапії у вересні вона повідомила, що завершила лікування.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон у червоному пальті прибула на різдвяний концерт.

Також Фокус писав про всі виходи Кейт Міддлтон за 2024 рік.