Кейт Миддлтон дала редкий комментарий о лечении рака (видео)

Несмотря на борьбу с онкологией, будущая королева не отменила свой традиционный рождественский концерт. Она вышла на публику с мужем и тремя детьми.

Кейт Миддлтон сделала редкий комментарий о своем лечении рака, признавшись, что она была не готова к году, который прошел после обнаружения диагноза. Принцесса Уэльская пообщалась с журналистами во время рождественского концерта.

Будущая королева появилась 6 декабря в Вестминстерском аббатстве на своем четвертом концерте колядок "Вместе на Рождество".

"Я не знала, что этот год будет годом, который у меня был", — сказала Кейт Миддлтон.

"Незапланированно", — сказала собеседница монаршей персоны.

"Точно незапланировано", — ответила Миддлтон.

"Но я думаю, что у многих людей в этом году были такие сложные времена", — отметила супруга принца Уильяма.

Кейт Миддлтон рассказала о тяжелом годе

В Вестминстерском аббатстве Кейт Миддлтон, которая надела красное пальто и черный бархатный бант, присоединилась к ее мужу принцу Уильяму и трем детям: Джорджа, Шарлотты и Луи.

Богослужение под названием "Королевские колядки: вместе на Рождество" было снято и выйдет в эфир накануне Рождества.

"Нынешнее богослужение дает возможность поразмышлять о важности любви и сострадания, а также о том, насколько мы нужны друг другу, особенно в самые трудные времена нашей жизни", — говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

Семья Уэльских на рождественском концерте

Кейт Миддлтон отошла от монарших обязанностей после того, как в марте 2024 года объявила о своем диагнозе. После девяти месяцев химиотерапии в сентябре она сообщила, что завершила лечение.

Напомним, Кейт Миддлтон в красном пальто прибыла на рождественский концерт.

Также Фокус писал обо всех выходах Кейт Миддлтон за 2024 год.