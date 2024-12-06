Кейт Миддлтон в красном платье-пальто прибыла на рождественский концерт (фото)

Очередное появление онкобольной принцессы свидетельствует о ее постепенном выздоровлении. Традиционно Кейт проводит концерт колядок перед Рождеством.

Кейт Миддлтон прибыла на свой рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве. Об этом пишет People.

Принцесса Уэльская для особого события была одета, как праздничный подарок. Будущая королева появилась в длинном красном пальто от Сары Бертон для Alexander McQueen (дизайнера ее свадебного наряда) с большим черным бантом на воротнике. Кейт Миддлтон дополнила образ жемчужными серьгами-капельками и черными ботинками. Волосы жены принца Уильяма были распущены.

Монаршая персона организовала четвертую ежегодную службу "Вместе на Рождество", которая в этом году имеет еще большее значение, поскольку она состоялась после периода, когда Кейт проходила химиотерапию на фоне лечения рака.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Принц Уильям также должен появиться на публике, и королевские наблюдатели надеются увидеть их детей: принца Джорджа, 11, принцессу Шарлотту, 9, и принца Луи, 6, как и в прошлом году.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Выход Кейт Миддлтон стал еще одним шагом в ее постепенном возвращении к королевским обязанностям после завершения лечения рака, которое началось в феврале 2024 года.

Гостей мероприятия ждут выступления молодых музыкантов, в частности, оркестра из 25 участников и джазового ансамбля от Restore the Music, некоммерческой организации, которая занимается поддержкой музыкального образования для молодежи.

Напомним, эксперт прокомментировала поведение принца Уильяма и его жены на публике.

Также Фокус писал об образе Кейт Миддлтон во время встречи с эмиром Катара.