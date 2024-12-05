"Любовь и уважение": эксперт оценила поведение Кейт Миддлтон и принца Уильяма (видео)

Принцесса Уэльская вернулась к королевским обязанностям. Она встретила эмира Катара и его жену в Лондоне.

Принц Уильям продемонстрировал чувства к Кейт Миддлтон во время последнего публичного появления. Об этом пишет Mirror.

Онкобольная принцесса Уэльская полагалась на поддержку своего мужа, когда она вернулась к королевским обязанностям. Одетая в эффектное темно-бордовое пальто, шляпу и ботинки на каблуках, Кейт приветствовала эмира Катара и его жену во время их государственного визита в Великобританию.

После встречи с катарскими гостями в отеле Уильям и Кейт сопроводили их на парад Конной гвардии, где они были представлены королю Чарльзу, а затем вернулись в Букингемский дворец в каретной процессии.

Во время этого Уильяма заметили, как он нежно положил руку на спину своей жены, когда они приветствовали почетных гостей. А эксперт по языку тела Джуди Джеймс предполагает, что этот жест может иметь "другой наклон".

Кейт Миддлтон и принц Уильям

"Его руку на спине Кейт можно воспринять как поддержку, но на самом деле это больше похоже на нежные и слегка кокетливые объятия, которыми он осыпал ее с момента обновления видео, которое показало их как настоящую тактильную и кокетливую пару наедине", — говорит она.

Эксперт добавила: "Его прикосновение к плечу Кейт — это больше демонстрация вежливого приоритета, что, в свою очередь, может отражать сигналы ее власти и силы. Это регистрирует полное внимание, когда она говорит, что означает как любовь, так и уважение".

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Джуди также описала образ принцессы Уэльской: "Острые, как бритва, плечи — это мощный вариант, как и убийственные сапоги, которые сочетаются с ее одеждой, чтобы создать сплошной бордовый цвет, королевский цвет, который ассоциируется с силой и желанием выделиться".

Напомним, как Кейт Миддлтон выглядела в университете.

Также Фокус писал об образе Кейт Миддлтон во время встречи эмира Катара.