"Любовь и уважение": эксперт оценила поведение Кейт Миддлтон и принца Уильяма (видео)
Принцесса Уэльская вернулась к королевским обязанностям. Она встретила эмира Катара и его жену в Лондоне.
Принц Уильям продемонстрировал чувства к Кейт Миддлтон во время последнего публичного появления. Об этом пишет Mirror.
Онкобольная принцесса Уэльская полагалась на поддержку своего мужа, когда она вернулась к королевским обязанностям. Одетая в эффектное темно-бордовое пальто, шляпу и ботинки на каблуках, Кейт приветствовала эмира Катара и его жену во время их государственного визита в Великобританию.
После встречи с катарскими гостями в отеле Уильям и Кейт сопроводили их на парад Конной гвардии, где они были представлены королю Чарльзу, а затем вернулись в Букингемский дворец в каретной процессии.
Во время этого Уильяма заметили, как он нежно положил руку на спину своей жены, когда они приветствовали почетных гостей. А эксперт по языку тела Джуди Джеймс предполагает, что этот жест может иметь "другой наклон".
"Его руку на спине Кейт можно воспринять как поддержку, но на самом деле это больше похоже на нежные и слегка кокетливые объятия, которыми он осыпал ее с момента обновления видео, которое показало их как настоящую тактильную и кокетливую пару наедине", — говорит она.
Эксперт добавила: "Его прикосновение к плечу Кейт — это больше демонстрация вежливого приоритета, что, в свою очередь, может отражать сигналы ее власти и силы. Это регистрирует полное внимание, когда она говорит, что означает как любовь, так и уважение".
Джуди также описала образ принцессы Уэльской: "Острые, как бритва, плечи — это мощный вариант, как и убийственные сапоги, которые сочетаются с ее одеждой, чтобы создать сплошной бордовый цвет, королевский цвет, который ассоциируется с силой и желанием выделиться".
Напомним, как Кейт Миддлтон выглядела в университете.
Также Фокус писал об образе Кейт Миддлтон во время встречи эмира Катара.