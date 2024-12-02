Подруга Кейт Миддлтон показала, как принцесса выглядела в университете (фото)

Лора Варшауэр вспомнила свои студенческие годы. Во время них она жила вместе с Кэтрин в одной комнате.

Подруга Кейт Миддлтон из университета Лора Варшауэр показала фото с принцессой Уэльской, которое ранее не видели. Снимком женщина поделилась в Instagram.

На фото будущая королева Великобритании позирует в темной бейсболке, обнимая свою подругу.

Кейт Миддлтон с подругой Фото: скріншот

Ранее Лора уже делилась в соцсетях кадрами с монаршей персоной.

"Посылаю любовь Кейт Миддлтон, будущей королеве Англии и моей одногруппнице из университета. Это мы были на вечеринке на улице Хоуп-стрит. У меня самые прекрасные воспоминания о колледже с Кейт. Она самый добрый, заботливый, приземленный, настоящий человек, и это невероятно видеть, как она сияет так ярко и вдохновляет мир своим сочувствием и мужеством", — писала подруга Кэтрин Миддлтон.

Кейт Миддлтон с подругой Фото: Laura Warshauer

"Так многие из вас задавали вопросы об этой фотографии, поэтому я решила начать больше делиться своими историями из того волшебного времени в Сент-Эндрю. Это действительно был пузырь, в котором мы все существовали, который чувствовался удаленным от внешнего мира", — рассказывала Лора.

Судя по всему, она также была знакома с принцем Уильямом, ведь именно в университете будущий король познакомился со своей избранницей.

Напомним, Кейт Миддлтон написала письмо о трудных временах и важности любви.

Также Фокус писал о переживаниях Кейт Миддлтон из-за будущего принца Джорджа.