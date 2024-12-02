Подруга Кейт Міддлтон показала, як принцеса виглядала в університеті (фото)

Лора Варшауер пригадала свої студентські роки. Під час них вона жила разом з Кетрін в одній кімнаті.

Подруга Кейт Міддлтон з університету Лора Варшауер показала фото з принцесою Уельською, яке раніше не бачили. Знімком жінка поділилася в Instagram.

На фото майбутня королева Великої Британії позує в темній бейсболці, обіймаючи свою подругу.

Кейт Міддлтон з подругою Фото: Скріншот

Раніше Лора вже ділилася в соцмережах кадрами з монаршою персоною.

"Надсилаю любов Кейт Міддлтон, майбутній королеві Англії та моїй одногрупниці з університету. Це ми були на вечірці на вулиці Хоуп-стріт. У мене найпрекрасніші спогади про коледж з Кейт. Вона найдобріша, найтурботливіша, приземлена, справжня людина, і це неймовірно бачити, як вона сяє так яскраво та надихає світ своїм співчуттям та мужністю", — писала подруга Кетрін Міддлтон.

Кейт Міддлтон з подругою Фото: Laura Warshauer

"Так багато хто з вас ставив питання про цю фотографію, тому я вирішила почати більше ділитися своїми історіями з того чарівного часу в Сент-Ендрю. Це дійсно була бульбашка, у якій ми всі існували, яка відчувалася видаленою від зовнішнього світу", — розповідала Лора.

Судячи з усього, вона також була знайома з принцом Вільямом, адже саме в університеті майбутній король познайомився зі своєю обраницею.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон написала лист про важкі часи та важливість любові.

Також Фокус писав про переживання Кейт Міддлтон через майбутнє принца Джорджа.