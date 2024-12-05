"Любов і повага": експертка оцінила поведінку Кейт Міддлтон та принца Вільяма (відео)

Принцеса Уельська повернулася до королівських обов’язків. Вона зустріла еміра Катару та його дружину у Лондоні.

Принц Вільям продемонстрував почуття до Кейт Міддлтон під час останньої публічної появи. Про це пише Mirror.

Онкохвора принцеса Уельська покладалася на підтримку свого чоловіка, коли вона повернулася до королівських обов’язків. Одягнена в ефектне темно-бордове пальто, капелюх і черевики на підборах, Кейт вітала еміра Катару та його дружину під час їхнього державного візиту до Великої Британії.

Після зустрічі з катарськими гостями в готелі Вільям і Кейт супроводжували їх на парад Кінної гвардії, де вони були представлені королю Чарльзу, а потім повернулися до Букінгемського палацу в каретній процесії.

Під час цього Вільяма помітили, як він ніжно поклав руку на спину своєї дружини, коли вони вітали поважних гостей. А експертка з мови тіла Джуді Джеймс припускає, що цей жест може мати "інший нахил".

Кейт Міддлтон та принц Вільям

"Його руку на спині Кейт можна сприйняти як підтримку, але насправді це більше схоже на ніжні та злегка кокетливі обійми, якими він обсипав її з моменту оновлення відео, яке показало їх як справжню тактильну та кокетливу пару наодинці", — каже вона.

Експертка додала: "Його дотик до плеча Кейт — це більше демонстрація ввічливого пріоритету, що, у свою чергу, може відображати сигнали її влади та сили. Це реєструє повну увагу, коли вона говорить, що означає як любов, так і повагу".

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Джуді також описала образ принцеси Уельської: "Гострі, як бритва, плечі — це потужний варіант, як і вбивчі чоботи, які поєднуються з її одягом, щоб створити суцільний бордовий колір, королівський колір, який асоціюється із силою та бажанням виділитися".

Нагадаємо, як Кейт Міддлтон виглядала в університеті.

Також Фокус писав про образ Кейт Міддлтон під час зустрічі еміра Катару.