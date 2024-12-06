Кейт Міддлтон у червоній сукні-пальті прибула на різдвяний концерт (фото)
Чергова поява онкохворої принцеси свідчить про її поступове одужання. Традиційно Кейт проводить концерт колядок перед Різдвом.
Кейт Міддлтон прибула на свій різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві. Про це пише People.
Принцеса Уельська для особливої події була одягнена, як святковий подарунок. Майбутня королева з’явилася в довгому червоному пальті від Сари Бертон для Alexander McQueen (дизайнерки її весільного вбрання) з великим чорним бантом на комірі. Кейт Міддлтон доповнила образ перлинними сережками-крапельками та чорними черевиками. Волосся дружини принца Вільяма було розпущене.
Монарша персона організувала четверту щорічну службу "Разом на Різдво", яка цього року має ще більше значення, оскільки вона відбулася після періоду, коли Кейт проходила хіміотерапію на фоні лікування раку.
Принц Вільям також має зʼявитися на публіці, і королівські спостерігачі сподіваються побачити їхніх дітей: принца Джорджа, 11, принцесу Шарлотту, 9, і принца Луї, 6, як і минулого року.
Вихід Кейт Міддлтон став ще одним кроком у її поступовому поверненні до королівських обов’язків після завершення лікування раку, яке розпочалося в лютому 2024.
На гостей заходу чекають виступи молодих музикантів, зокрема оркестру з 25 учасників і джазового ансамблю від Restore the Music, некомерційної організації, яка займається підтримкою музичної освіти для молоді.
Нагадаємо, експертка прокоментувала поведінку принца Вільяма та його дружини на публіці.
Також Фокус писав про образ Кейт Міддлтон під час зустрічі з еміром Катару.