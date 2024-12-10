Принц Уильям рассказал о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон

В начале 2024 года и королю Великобритании Чарльзу ІІІ, и его невестке Кейт Миддлтон диагностировали рак. С тех пор они больше внимания уделяют своему выздоровлению, а не монаршим обязанностям.

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Принц Уильям сказал Дональду Трампу, что Кейт Миддлтон "чувствует себя хорошо", а король Чарльз "тяжело борется". Об этом пишет The New York Post.

Второй раз избранный президент США и будущий британский монарх были во Франции на церемонии открытия собора Парижской Богоматери после пожара в 2019 году, а позже они встретились один на один в резиденции посла Великобритании.

"У меня был замечательный разговор с принцем", — сказал Трамп.

Во время их разговора поднялась тема сражений за здоровье Кейт Миддлтон и короля Чарльза III, и новоизбранный президент поделился положительным впечатлением об их самочувствии.

"Я спросил его о его жене, и он сказал, что с ней все хорошо. И я спросил его о его отце, и его отец тяжело борется, и он любит своего отца, и он любит свою жену, поэтому это было грустно", — отметил американский политик.

Трамп и принц Уэльский пообщались около получаса.

Принц Уильям в Париже

К тому же, президент положительно отозвался о самом принце Уильяме.

"Он хороший парень. Прошлой ночью он выглядел очень, очень хорошо", — сказал он.

Находясь в Париже, Дональд Трамп и принц Уильям также отдельно встретились с мировыми лидерами в Нотр-Даме, включая президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.

Рак у Кейт Миддлтон

Супруга принца Уильяма отошла от своих монарших обязанностей после того, как в марте 2024 года объявила о своем диагнозе. После девяти месяцев химиотерапии в сентябре она сообщила, что завершила лечение.

Король Чарльз из-за своей важной роли появляется на публике гораздо чаще, однако о состоянии его здоровья известно меньше.

Напомним, Кейт Миддлтон может стать "Человеком года 2024".

Также Фокус писал о редком комментарии Кейт Миддлтон относительно ее лечения.