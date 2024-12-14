Розставання Кейт Міддлтон і принца Вільяма: як пара пережила важкий період у 2007 році

Ходили чутки, що на 25-річчя Кетрін Вільям освідчиться їй. Втім, майбутній монарх кинув дівчину по телефону.

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Кейт Міддлтон "не була дуже щаслива" під час короткого розставання з принцом Вільямом у 2007 році, але визнала, що це зробило її сильнішою. Про це пише Mirror.

Майбутні король та королева Великої Британії, які на початку 2024 року відзначили 13-ту річницю весілля, разом вже майже два десятиліття. Вони вперше зустрілися в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії у 2001 році.

Юна Кейт привернула увагу онука королеви Єлизавети ІІ під час благодійного показу мод у 2002 році, коли вона вийшла на подіум у прозорому мереживному вбранні. Хоча багато хто вважає їхні стосунки казковим романом, шлях до подружнього щастя не завжди був гладким.

Кейт Міддлтон у 2002 році Фото: Getty Images

Розставання Кейт Міддлтон і принца Вільяма

На початку 2007 року почали ходити чутки про те, що принц Вільям зробить пропозицію своїй дівчині на її 25-й день народження. Втім, майбутній монарх навпаки вирішив припинити їхні стосунки.

Повідомляється, що Вільям відчував "клаустрофобію" у цих стосунках. Як і під час минулого розриву, принц припинив стосунки через страх зобов’язань і занепокоєння щодо того, що піддасть свою кохану високому тиску та королівському стилю життя.

Він зателефонував, щоб сказати Кейт, що парі потрібно зробити перерву, додавши, що їм обом може бути корисно отримати "трішки простору", щоб "знайти свій власний шлях".

Після цього майбутній король пішов відсвяткувати новий статус у нічний клуб.

Королівський експерт Річард Палмер зазначив, що син принцеси Діани незабаром почав відчувати відсутність Кейт. Він заявив: "Принц Вільям насолоджувався самотньою поїздкою в кінотеатр, щоб підбадьоритися після того, як він відмовився виключити можливе примирення з кинутою Кейт Міддлтон". У кінотеатр принца супроводжував лише його охоронець, і він дивився фільм "Леза слави".

Кейт тим часом також ходила по нічних клубах із сестрою Піппою та подорожувала з нею за кордон.

Принц Вільям Фото: Getty Images

Після важкого періоду пара швидко возз'єдналася. Кажуть, що Кейт і Вільям зʼявилися разом на вечірці 9 червня 2007 року, і з тих пір вони залишаються разом. Говорячи про розставання під час відвертого інтерв’ю 2010 року після оголошення про заручини, Кейт зізналася: "Мені здається, у той час я не дуже раділа цьому, але насправді це зробило мене сильнішою людиною".

Вона визнала, що час, проведений окремо, дає можливість особистісному зростанню.

Пара помирилася на костюмованій вечірці, на яку Кейт прибула в образі медсестри.

"Вона прибула в костюмі медсестри, і Вільям підійшов до неї. Потім вони провели першу частину вечора в глибокій розмові, перш ніж вирушити на танцювальний майданчик, де вони закінчили поцілунком", — розповів Роберт Джобсон.

Після примирення Вільям і Кейт заручилися у 2010 році і одружилися на розкішній церемонії у Вестмінстерському абатстві 29 квітня 2011 року. Наразі пара виховує трьох дітей — Джорджа, Шарлотту та Луї.

Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон планують романтичну поїздку.

Також Фокус писав про коментар принца Вільяма щодо стану онкохворої Кейт Міддлтон.