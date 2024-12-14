Расставание Кейт Миддлтон и принца Уильяма: как пара пережила тяжелый период в 2007 году

Ходили слухи, что на 25-летие Кэтрин Уильям сделает ей предложение. Впрочем, будущий монарх бросил девушку по телефону.

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Кейт Миддлтон "не была очень счастлива" во время короткого расставания с принцем Уильямом в 2007 году, но признала, что это сделало ее сильнее. Об этом пишет Mirror.

Будущие король и королева Великобритании, которые в начале 2024 года отметили 13-ю годовщину свадьбы, вместе уже почти два десятилетия. Они впервые встретились в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии в 2001 году.

Юная Кейт привлекла внимание внука королевы Елизаветы II во время благотворительного показа мод в 2002 году, когда она вышла на подиум в прозрачном кружевном наряде. Хотя многие считают их отношения сказочным романом, путь к супружескому счастью не всегда был гладким.

Кейт Миддлтон в 2002 году Фото: Getty Images

Расставание Кейт Миддлтон и принца Уильяма

В начале 2007 года начали ходить слухи о том, что принц Уильям сделает предложение своей девушке на ее 25-й день рождения. Впрочем, будущий монарх наоборот решил прекратить их отношения.

Сообщается, что Уильям чувствовал "клаустрофобию" в этих отношениях. Как и во время прошлого разрыва, принц прекратил отношения из-за страха обязательств и беспокойства о том, что подвергнет свою возлюбленную высокому давлению и королевскому стилю жизни.

Он позвонил, чтобы сказать Кейт, что паре нужно сделать перерыв, добавив, что им обоим может быть полезно получить "немного пространства", чтобы "найти свой собственный путь".

После этого будущий король пошел отпраздновать новый статус в ночной клуб.

Королевский эксперт Ричард Палмер отметил, что сын принцессы Дианы вскоре начал чувствовать отсутствие Кейт. Он заявил: "Принц Уильям наслаждался одинокой поездкой в кинотеатр, чтобы взбодриться после того, как он отказался исключить возможное примирение с брошенной Кейт Миддлтон". В кинотеатр принца сопровождал только его телохранитель, и он смотрел фильм "Лезвия славы".

Кейт тем временем также ходила по ночным клубам с сестрой Пиппой и путешествовала с ней за границу.

Принц Уильям Фото: Getty Images

После тяжелого периода пара быстро воссоединилась. Говорят, что Кейт и Уильям появились вместе на вечеринке 9 июня 2007 года, и с тех пор они остаются вместе. Говоря о расставании во время откровенного интервью в 2010 году после объявления о помолвке, Кейт призналась: "Мне кажется, в то время я не очень радовалась этому, но на самом деле это сделало меня более сильным человеком".

Она признала, что время, проведенное отдельно, дает возможность личностному росту.

Пара помирилась на костюмированной вечеринке, на которую Кейт прибыла в образе медсестры.

"Она прибыла в костюме медсестры, и Уильям подошел к ней. Затем они провели первую часть вечера в глубоком разговоре, прежде чем отправиться на танцевальную площадку, где они закончили поцелуем", — рассказал Роберт Джобсон.

После примирения Уильям и Кейт обручились в 2010 году и поженились на роскошной церемонии в Вестминстерском аббатстве 29 апреля 2011 года. Сейчас пара воспитывает троих детей — Джорджа, Шарлотту и Луи.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют романтическую поездку.

Также Фокус писал о комментарии принца Уильяма относительно состояния онкобольной Кейт Миддлтон.