"Не стоило": Кейт Миддлтон сильно пожалела об одном из своих образов (фото)

На Рождество 2019 года будущая королева скоординировала свой наряд с родными. Впрочем, она пожалела об этом выборе из-за теплой погоды.

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Кейт Миддлтон сильно пожалела об одном из своих первых королевских рождественских праздников, когда вышла на традиционную прогулку с родными в 2019 году. Об этом пишет Mirror.

Одной из монарших традиций, которую поклонники с нетерпением каждый год ждут, является прогулка в церковь в рождественское утро, когда члены королевской семьи приветствуют доброжелателей, пришедших их увидеть. В последние годы Кейт Миддлтон и принца Уильяма сопровождали их дети, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи и другие близкие люди, например, принцессы Беатрис и Евгения с мужьями.

Впрочем, был год, который негативно запомнился принцессе Уэльской. В 2019 году во время прогулки Кейт скоординировала наряды семьи, и они появились в темно-зеленом. В то время как поклонники по всему миру восхищались их стилем, оказалось, что Кейт Миддлтон сильно пожалела о своем выборе, даже сказав одному поклоннику, что ей "действительно не стоило его надевать".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми на Рождество 2019 Фото: Getty Images

В тот день будущая королева Великобритании появилась в сером пальто Catherine Walker в сочетании с зеленой шляпой, сумкой и туфлями на каблуках. Маленькая принцесса Шарлотта тем временем была в изумрудном пальто, держа маму за руку. Впрочем, во время короткого разговора с 19-летней фанаткой Рэйчел Энвил принцесса Уэльская (тогда еще герцогиня Кембриджская) призналась, что это был неправильный выбор в чрезвычайно теплую погоду.

"Кейт разговаривала с моей дочерью об одежде и о том, что ей было очень жарко, она сказала: "Мне действительно не стоило это надевать". Я там разговариваю с Шарлоттой о куклах, а моя дочь о моде с Кейт. Это не была фальшивка, это была настоящая дискуссия", — рассказала мама девочки.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Рождественские традиции королевской семьи обычно включают утреннее посещение церкви Святой Марии Магдалины, встречу с доброжелателями и праздничный обед с индейкой. В этом году король Чарльз ІІІ готовится провести одно из своих самых грандиозных рождественских празднований, на которых ожидается участие 45 человек королевской семьи в Сандрингеме.

Напомним, как Кейт Миддлтон пережила разрыв с принцем Уильямом в 2007 году.

Также Фокус писал о том, почему Кейт Миддлтон может стать королевой раньше.